Rosalía y Carlos Alcaraz, los españoles más estilosos del mundo

La revista estadounidense The New York Times ha dado a conocer su lista anual de los famosos más estilosos, un listado que reúne figuras del deporte, la música, la televisión y las artes, todos ellos destacados por su forma de expresar personalidad y creatividad a través del estilo.

Junto a esta selección, la publicación ha creado el Golden Ish, un galardón que reconoce a quienes aportan elegancia y distinción en cada aparición. "El estilo se transmite de forma más evidente a través de la ropa, los accesorios y los cortes de pelo, pero ¿no podría también reflejarse en una actitud distintiva, un gesto que cobra vida propia o incluso en el colorido remolino de un batido? ¿Acaso un estilo memorable no puede ser a la vez divertido y serio?", señalan.

Los españoles más estilosos

Entre los españoles incluidos este año se encuentran el tenista Carlos Alcaraz y la cantante Rosalía.

"Tras un corte de pelo fallido, la estrella del tenis llegó al Abierto de Estados Unidos con la cabeza rapada. Salió como campeón individual masculino, una victoria que se celebró tiñéndose de rubio platino", destacan sobre Alcaraz.

Carlos Alcaraz

En cuanto a Rosalía, señalan que "en su álbum 'Lux', la cantante pop vanguardista presentó una sinfonía de idiomas al interpretar canciones en 13 lenguas diferentes. En el vídeo musical de una de esas canciones, Berghain, representó de forma cautivadora la metáfora de que la vida es una sinfonía preparando café, planchando y viajando en autobús con el acompañamiento de una orquesta completa".

Rosalía

La lista completa

La lista completa, formada por 67 miembros, busca hacer reflexionar al público y cuestionar el concepto de autoexpresión: "¿No estás de acuerdo con todos? Bien. De eso se trata. El estilo, por supuesto, también es subjetivo", explican.

Otros artistas incluidos este año son A$AP Rocky, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Doechii, Kendrick Lamar, Cardi B, Liam y Noel Gallagher, Benson Boone y el grupo de KPop Katseye. Sobre A$AP Rocky destacan su presencia en la gala del Met con un atuendo propio, sus looks de Miu Miu y Saint Laurent en Cannes y su nombramiento como icono de la moda por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, además de convertirse en rostro de Chanel.

Sabrina Carpenter

Bad Bunny

Con esta selección, The New York Times celebra no solo la moda, sino la personalidad y creatividad de quienes convierten el estilo en una forma de expresión única y memorable.