Alejandro de Miguel vestirá a Chenoa en las Campanadas de TVE

Alejandro de Miguel, considerado el diseñador por excelencia de las Campanadas en España, firmará el vestido que Chenoa lucirá en la retransmisión en directo de las Campanadas 2025/2026 de TVE.

El modisto manchego vuelve así a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la noche más vista del año en televisión. Con una trayectoria estrechamente ligada a esta cita televisiva, Alejandro de Miguel es el diseñador que más vestidos ha firmado para las Campanadas a lo largo de los años, vistiendo a personalidades en todas las grandes cadenas nacionales.

Su nombre se ha consolidado como un referente absoluto de esta noche tan simbólica, habiendo creado diseños icónicos para figuras como Ana Obregón, Anne Igartiburu o Cristina Pardo, entre otras.

Para el diseño se ha inspirado en la trayectoria de Chenoa y en la luz escénica que ha marcado su carrera desde sus inicios en Operación Triunfo. Los focos, la evolución personal y artística y la seguridad adquirida con los años son el hilo conductor de una pieza que habla de madurez, presencia y solidez escénica.

Con este vestido, Alejandro de Miguel reafirmará su papel como uno de los grandes nombres ligados a las Campanadas, firmando una pieza que une artesanía, televisión en directo y narrativa personal en uno de los momentos más emblemáticos del año.