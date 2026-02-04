Se vende en tiempo récord la casa de Gene Hackman a pesar de su trágica muerte

El mundo del cine quedó conmocionado el 26 de febrero de 2025 tras conocerse la muerte del actor Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, quienes fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe, en el estado de Nuevo México. Menos de un año después de aquel suceso, la vivienda del mítico intérprete ha vuelto a ser noticia.

Según ha informado la inmobiliaria Realtor, la propiedad ha sido vendida apenas 11 días después de salir al mercado, una operación que ha sorprendido tanto por su rapidez como por el interés generado. La que fuera residencia del doble ganador del premio Óscar por sus papeles en The French Connection y Unforgiven se ha traspasado por 6,25 millones de euros (5,2 millones de euros al cambio actual), a pesar del trágico final del matrimonio en el inmueble.

La finca se sitúa en la capital de Nuevo México y cuenta con más de 21 hectáreas de terreno. En ellas se levantan dos edificaciones: una vivienda principal de más de 1.200 metros cuadrados y un apartamento independiente destinado a invitados. El enclave ofrece amplias vistas panorámicas al entorno natural que lo rodea.

Entre sus comodidades destacan una piscina al aire libre, una zona de spa y masajes e incluso un campo de golf privado. El interior de la casa sobresale por el uso de la madera, los cuidados detalles de diseño y una gran luminosidad, favorecida por la altura de los techos y los ventanales de suelo a techo. La propiedad dispone además de una cocina con isla, varios salones de gran tamaño y una bodega en la que Hackman y Arakawa reunieron una extensa colección de vinos.

La rápida venta del rancho despertó el interés de inversores inmobiliarios, que, lejos de verse disuadidos por el trágico suceso ocurrido en la vivienda, parecen haber encontrado un atractivo añadido en la posibilidad de adquirir y habitar la que fue casa de una de las grandes leyendas de Hollywood.