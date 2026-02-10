Abre en Madrid el primer Museo de la Intimidad

¿Y si el mejor plan para San Valentín fuera desconectar del móvil? Coincidiendo con la semana más romántica del año, Pikolin inaugura en Madrid el primer Museo de la Intimidad. Bajo el nombre de Intimario, este espacio efímero y abierto al público podrá visitarse del 12 al 15 de febrero en la Plaza del Callao, 1.

La experiencia comenzará con una acción tan sorprendente como simbólica en pleno corazón de la ciudad: las pantallas de la Plaza del Callao se apagarán durante 30 minutos. Antes de este fundido a negro, se proyectarán mensajes y preguntas que invitan a reflexionar sobre el uso del móvil en la cama y el tiempo real que dedicamos a quienes tenemos al lado. Este apagón colectivo marcará el inicio de Intimario como un gesto de desconexión compartida.

El primer Museo de la Intimidad nace como un lugar para frenar, observarse y reflexionar sobre cómo las pantallas han ido ocupando uno de los espacios más íntimos de la pareja: la cama. Dentro de Intimario, Pikolin propone un recorrido interactivo que parte de una pregunta tan cotidiana como reveladora: ¿cuál es la última luz que apagas antes de dormir? Una invitación a tomar conciencia de los hábitos nocturnos y a descubrir qué ocurre en la relación cuando la luz del móvil desaparece del dormitorio. Intimario es una experiencia guiada pensada para vivir en pareja.

A lo largo del recorrido, los visitantes atravesarán distintos ambientes que juegan con la oscuridad, la luz y el contraste entre pantallas y conexión emocional, creando una atmósfera envolvente y sensorial.

Nada más entrar, las parejas se encontrarán con un mensaje que marca el tono de la experiencia: "9 de cada 10 parejas españolas declaran tener problemas en su intimidad". Junto a esta afirmación, una pregunta directa interpela al visitante: Si vuestras sábanas hablaran… ¿Qué dirían de vuestra intimidad? Un momento para detenerse, tumbarse y pensarlo.

La voz de Anna Vicen Renner, coach especializada en liderazgo personal y relaciones de pareja, acompañará a los visitantes durante todo el recorrido, aportando contexto, guiando la experiencia y ayudando a profundizar en cada reflexión.

"La intimidad no se limita al contacto físico, sino a la presencia real. Cuando el móvil entra en la cama, muchas veces lo primero que se apaga no es la luz, sino la conexión con la otra persona. Intimario nace para ayudarnos a parar, mirarnos y recuperar ese espacio compartido que es clave para la pareja", explica Vicen Renner.

Intimario forma parte de la última campaña de Pikolin, una marca que desde hace años defiende el dormitorio como epicentro emocional de la intimidad y que ahora vuelve a poner el foco en este espacio, reivindicándolo como un lugar de desconexión, cuidado y vínculo emocional. Con el objetivo de generar conciencia social, la marca ha impulsado el estudio Intimidad y Pantallas, que pone cifras a una realidad cada vez más presente en los dormitorios españoles.

El estudio, basado en 500 entrevistas a personas que viven en pareja en España, revela que el 60% afirma que la última luz que se apaga en su dormitorio es la de una pantalla, cifra que asciende al 75% entre las parejas más jóvenes. Además, 4 de cada 10 españoles creen que su pareja prefiere el móvil antes que a ellos para desconectar, y casi la mitad reconoce haber discutido alguna vez por el uso del teléfono en la cama.

Pese a estos datos, existe una clara voluntad de cambio: 6 de cada 10 personas aseguran que les gustaría tener un dormitorio sin pantallas y el 64% reconoce que su intimidad mejoraría si no utilizara el móvil antes de dormir. "Con Intimario queremos abrir una conversación social necesaria sobre cómo las pantallas están invadiendo ese espacio íntimo y reivindicar el dormitorio como un lugar para desconectar, reconectar y sentirse cerca", señala Ana Robledo, directora de Marketing de Pikolin.