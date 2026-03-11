Sale a la venta la casa familiar de Joaquín Torres y sus hermanos por 15 millones de euros
Según adelanta Vanitatis, la propiedad, que se encontraba en alquiler, se venderá a través de "un circuito más exclusivo, internacional". La última inquilina fue la madre del reconocido arquitecto, Joaquina Vérez, que falleció en marzo de 2024.
El arquitecto Joaquín Torres y sus hermanos han decidido poner en el mercado la casa familiar en la que vivieron sus padres durante décadas. La vivienda, situada en Pozuelo de Alarcón, se ofrece por alrededor de 15 millones de euros y destaca tanto por sus dimensiones como por el valor simbólico que tiene para la familia.
La propiedad se encuentra dentro de una urbanización privada en una de las zonas residenciales más exclusivas de las afueras de Madrid. La finca ocupa más de 10.600 metros cuadrados de terreno ajardinado y alberga una casa de más de 2.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con numerosos salones, dormitorios y espacios pensados para la vida social.
La vivienda tiene además una historia especial para el propio Torres, ya que fue uno de sus primeros proyectos como arquitecto. Diseñó la casa cuando tenía apenas 25 años, trabajando junto a su padre, el ingeniero y empresario Juan Torres Piñón, cofundador de ACS junto a Florentino Pérez.
Durante años, la residencia fue el hogar del matrimonio formado por Juan Torres Piñón y Joaquina Vérez. Tras el fallecimiento de ambos —ella en 2024 y él en 2025— la propiedad pasó a formar parte de la herencia de sus hijos, que tras ponerla en un conocido portal de alquiler, finalmente han optado por venderla.
El inmueble también ha tenido recientemente un uso comercial. Según el propio arquitecto, llegó a alquilarse para eventos y producciones audiovisuales, generando más de 200.000 euros anuales. Una vez solucionadas ciertas cuestiones legales vinculadas a la herencia y a deudas asociadas a la propiedad, los hermanos han decidido iniciar el proceso de venta.
Más allá de su valor económico, la casa representa un capítulo importante en la historia personal y profesional de Torres. Fue el proyecto que marcó el inicio de su carrera y el lugar donde su familia vivió durante gran parte de su vida.
Está ubicada en un enclave privilegiado, La Escorzonera, que combina privacidad y exclusividad cerca de Madrid capital.
La villa ofrece varias instalaciones de bienestar, como piscina cubierta, sauna y bañera de hidromasaje.
Durante su alquiler, los huéspedes podían contar con una persona de servicio en la villa para realizar funciones de limpieza básicas.
La estancia por noche varía entre los 41000 euros y 2800 euros, aunque finalmente el precio de venta es de 15 millones. Deshacerse de la propiedad no ha sido fácil para el arquitecto. "Podía haberme quedado atrapado en el lamento o seguir adelante. He optado por seguir adelante, la vida merece la pena ser vivida", dijo en declaraciones a Vanitatis.