David Delfín exhibe sus diseños en el Museo del Traje

El Museo del Traje revitaliza la esencia del diseñador David Delfín con un documental y una exposición, dos pilares con los que se recuerda a una figura fundamental de la moda española, un creador transgresor, comprometido e iconoclasta que se fue demasiado pronto.

Su espíritu rompedor y su excelente confección llevaron a David Delfín (1970-2017) a crear un conjunto para la reina Letizia -que nunca llegó a lucir- siendo princesa, y que desde este jueves al 22 de marzo podrá contemplarse junto a otros diseños en el Museo del Traje de Madrid, una exposición –David Delfín. En tránsito– que se enmarca en los eventos organizados por OMODA Madrid es Moda.

Se trata de un traje de pantalón negro, blusa blanca y torera de lentejuelas, que formaba parte de un proyecto de la revista Elle, en el que propuso a varios diseñadores que confeccionaran un look para la entonces princesa de Asturias.

Meses después, era 2009, la reina Letizia recibió en la Zarzuela a los catorce creadores implicados, con intención de impulsar así la moda española, y años más tarde cedió los diseños al museo que los guarda en sus fondos, explicó a EFE su directora Helena López del Hierro, entre ellos la creación de David Delfín que se exhibe por primera vez.

La Fundación Antoni de Montpalau ha sido la organizadora de la muestra. Dispone de una de las más amplias colecciones de moda que existen, con más de 20.000 elementos de indumentaria fechados entre el siglo XX y la actualidad. "Es una muestra pequeña, pero significativa", reseñó el historiador Josep Casamartina, director de la Fundación, que detalló que en el Museo del Traje hay piezas nuevas respecto a la exposición que ya se presentó del creador malagueño en Valladolid.

"Damos a conocer la esencia de David Delfín", con zapatos surrealistas pertenecientes a la colección El cuerpo extraño o un traje de punto con la flor de lis, e incluso los diseños que realizó para una Barbie.

Por otro lado, el documental David Delfín. Muestra tu herida, producido por TVE y dirigido por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz, muestra a un diseñador seductor, impresionado por el escándalo que provocó su primera colección Cour des miracles sobre la pasarela Cibeles en 2002.