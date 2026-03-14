Roberto Torretta sorprende con un 'shooting' en vivo para presentar su colección Nexus

En el marco de OMODA- Madrid es Moda, el diseñador Roberto Torretta ha convertido su atelier madrileño en un escenario cercano para presentar por primera vez y de forma simultánea (y novedosa) la colección cápsula femenina y la nueva línea Roberto Torretta Man.

Lejos del formato tradicional de desfile en pasarela, la presentación ha sido a través de un formato de shooting en directo, mientras todo el proceso sucedía en vivo y en directo: modelos que se acercaban a la zona donde iban a ser fotografiadas, estilistas que coordinaban, maquilladoras y peluqueras que daban los últimos retoques y los fotógrafos en posición para que se crease la magia del movimiento de las prendas y de la creación, mientras los invitados éramos testigos directos de la intrahistoria del proceso creativo que surgía ante nuestros ojos.

La presentación de Nexus ha sido una declaración de intenciones. Roberto y su hija, María, nos han mostrado una colección "que significa unión, conexión, el punto exacto donde dos trayectorias se cruzan y generan una energía nueva".

Hemos podido ver vestidos fluidos de líneas clásicas, texturas elegantes, depuradas y de cortes impecables que se adaptan al cuerpo y que definen el estilo de Torretta. Las tonalidades predominantes han sido los colores amarillo mantequilla y mostaza, sin olvidarnos de los colores neutros, así como vestidos de estampados florales. Unas prendas atemporales que se alejan de lo efímero y la velocidad de consumir que abunda en nuestros días.

Por su parte, la colección masculina tenía un toque clásico, pero con un punto actual y moderno con camisas y pantalones de vestir de estilo desenfadado, pensado "para abarcar el máximo posible en edades; es una colección de muchas opciones", como ha declarado el propio diseñador.