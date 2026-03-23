Los lujos de Almodóvar: de su 'casoplón' en Madrid a su carísimo look para promocionar su última película

El estreno de Amarga Navidad ha servido para que Pedro Almodóvar vuelva a exhibir esa particular mezcla de victimismo creativo y sermón ideológico que tanto irrita en sus apariciones. Su reciente paso por el programa La Revuelta, donde no dudó en dar lecciones de memoria histórica y justicia social, ha reabierto el debate sobre la distancia que separa su discurso supuestamente comprometido de su realidad entre algodones alejada de la vida real del resto de españoles. Mientras el director sentencia sobre la precariedad y los males del sistema, lo hace protegido por el blindaje que le otorgan sus 400 metros cuadrados en el Paseo del Pintor Rosales, uno de los enclaves más caros y exclusivos de todo Madrid.

La brecha entre el mensaje y el mensajero se hace evidente al analizar las cifras de su residencia en el barrio de Argüelles. Con una superficie de 400 metros cuadrados de opulencia en pleno centro, el director disfruta de un mirador exclusivo al Parque del Oeste y al Templo de Debod, unas vistas totalmente inaccesibles para el ciudadano medio al que pretende representar en sus soflamas.

El precio del metro cuadrado en su zona oscila entre los 7.892 y los 8.331 euros, lo que consolida su estatus de millonario en una ciudad castigada precisamente por la crisis de vivienda que él suele denunciar desde la barrera.

La chaqueta de la discordia

Esta incoherencia estética se ha trasladado también a su vestuario durante la gira de promoción. Almodóvar no ha tenido reparos en presentarse ante los medios luciendo una exclusiva chaqueta de firma internacional cuyo precio triplica el salario mensual de muchos de los espectadores a los que pretende conmover. Esta prenda, un alarde de lujo ostentoso que busca pasar por modernidad vanguardista, refuerza la imagen de un cineasta que vive en una burbuja de privilegios inaccesible para el ciudadano común. La prenda en cuestión, de la firma Louis Vuitton, tiene un precio de 2.200 euros.

Además, durante su aparición en La Revuelta, calzó unos tenis de Hermès, que ascienden a 1.070 euros. Según la web de la firma, son unos "tenis emblemáticos en sarga técnica, ternera y terciopelo de cabra con suela ligera gráfica, para una silueta urbana y contemporánea".

Pedro Almodóvar.

Además de vestir bien y de su imponente propiedad inmobiliaria, se sabe que el director decora sus estancias con obras originales de artistas de la talla de Picasso y Dalí, alejándose definitivamente de la realidad social que intenta retratar en sus ficciones. En definitiva, las críticas apuntan a que Almodóvar se ha convertido en una parodia de sí mismo: un cineasta que utiliza el sufrimiento ajeno para alimentar un cine de autor mientras disfruta de los privilegios más elitistas del sistema que tanto critica de puertas para afuera.