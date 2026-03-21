Santiago Segura frente a Pedro Almodóvar, salas llenas frente al ego del manchego

El panorama cinematográfico de esta semana viene marcado por dos nombres propios que representan polos opuestos de la industria española: Santiago Segura y Pedro Almodóvar. Mientras el primero sigue cosechando un éxito arrollador con su última entrega de la saga del exagente más casposo, Torrente, el segundo vuelve a la carga con una propuesta autobiográfica que confirma el progresivo alejamiento de la realidad que sufre el cineasta manchego.

Comenzamos analizando el fenómeno de Torrente, presidente, con la película ya vista. Santiago Segura ha vuelto a demostrar su maestría no solo en la comedia, sino en el marketing cinematográfico, al conseguir una recaudación de más de siete millones de euros en un solo fin de semana. Lo más reseñable ha sido su decisión de no realizar pases de prensa previos, una estrategia para proteger su obra de esa parte de la crítica que suele reventar sus películas con prejuicios ideológicos antes de que lleguen al gran público.

La trama de Torrente, presidente nos sitúa en un contexto político muy reconocible. El protagonista termina liderando un partido denominado Nox, una clara parodia de Vox, lo que le sirve a Segura para repartir estopa a diestro y siniestro. En un momento de extrema polarización, el director se atreve con el humor políticamente incorrecto, parodiando tanto a la formación de Abascal como al PSOE, especialmente a los socialistas, que para eso están en el poder aunque a algunos les gustaría hacer oposición a la oposición.

Un Almodóvar endiosado

Frente al éxito popular de Segura, encontramos Amarga Navidad, lo nuevo de Pedro Almodóvar. Aunque el director manchego es una figura incuestionable de nuestra cinematografía, su última obra peca de un mal recurrente en su filmografía reciente: la pérdida total con la realidad a pie de calle. Almodóvar parece vivir rodeado de una corte de cortesanos que le dicen que todo lo que hace es brillante, impidiéndole ver que sus guiones han perdido el pulso de la calle y la verosimilitud en sus diálogos.

Amarga Navidad se presenta como una cinta autobiográfica protagonizada por Leonardo Sbaraglia, quien interpreta a un director de cine en crisis (un claro alter ego de Almodóvar) que vampiriza a sus amigos y conocidos para buscar la inspiración. De esta forma termina escribiendo la historia de una directora de cine de culto bloqueada (Bárbara Lennie como otro alter ego de Almodóvar) que está escribiendo sobre la tragedia de una amiga. Un juego de matrioskas.

Rodaje de 'Amarga Navidad'.

A pesar de contar con un reparto excepcional que incluye a Bárbara Lennie, Patrick Criado, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez, Victoria Luengo o Milena Smit, la película adolece de una falta de conexión con la realidad cotidiana. Es el problema de un cineasta que ya no pisa el metro ni se mezcla con el pueblo llano, refugiándose en tragedias estéticas que resultan ajenas para el espectador medio.

Almodóvar sigue sabiendo crear atmósferas únicas y sacando auténtico petróleo de sus actores, por algo todos, incluidos los internacionales, quieren trabajar con él. Pero a menudo están por encima de sus películas, al menos en las últimas. Una genialidad como Dolor y gloria no tiene su continuación en absoluto en Amarga Navidad. El director manchego ha dicho que ambas películas forman un díptico sobre su propia vida.

Numerosos compañeros han comentado cómo Almodóvar se fustiga a sí mismo en Amarga Navidad. Yo no veo ese fustigamiento por ningún lado. Cierto es que no se presenta como un santo y se expone como un "vampiro" de las vidas de su entorno. El propio Pedro ha contado en más de una ocasión cómo su propia madre le decía que no le gustaba verse reflejada en sus películas. Sin embargo, pronto aparecen el resto de personajes para hacer la mayor oda a su persona y recordarle lo grande que es, que lo es, pero pensar que eso lo ha escrito él mismo da hasta pudor.

Mención aparte merece alguna escena realmente vergonzosa como la protagonizada por Amaia Romero. En la sala hubo en algún momento hasta risas, ya saben, comedia no pretendida, pero luego pocos se atreven a criticar una película de Almodóvar. No puedo dejar pasar tampoco los carteles de la película, son una auténtica maravilla estética, especialmente el que juega con la silueta de Leonardo Sbaraglia y el rostro de Bárbara Lennie.

Una buena idea, el juego de los espejos entre el director que escribe sobre la directora que escribe, con un reparto en estado de gracia y una atmósfera única arruinada por un mal guion. Paradójico en una película en la que tanto se habla de la escritura. Amarga Navidad no alcanzará en España ni de lejos las cifras de Torrente, presidente pero sí tendrá recaudación internacional.

Cartel 'Amarga Navidad'. Título original: Amarga Navidad

Género: Drama

País: España

Año: 2026

Duración: 111 minutos

Dirección: Pedro Almodóvar

Reparto: Bárbara Lennie (Elsa), Leonardo Sbaraglia (Raúl Durán/Bonifacio), Victoria Luengo (Patricia), Patrick Criado (Bonifacio), Milena Smit (Natalia), Quim Gutiérrez (Santi), Aitana Sánchez-Gijón (Mónica), Rossy de Palma, Carmen Machi, Gloria Muñoz

Fecha de estreno en España: 20 de marzo de 2026

Distribuidora: Warner Bros. Pictures

Leonardo Sbaraglia y Quim Gutiérrez en 'Amarga Navidad'.

Custodia compartida en Japón

Cambiando radicalmente de tercio, el cine francés nos trae Una hija en Tokio, dirigida por Guillaume Senez. Esta película pone el foco sobre una realidad desgarradora y poco conocida: los secuestros parentales en Japón. La historia sigue a un ciudadano francés que busca desesperadamente a su hija Lily tras nueve años de separación forzosa, una situación amparada por una legislación nipona que no recoge la custodia compartida.

En Japón, en el 85% de los casos de separación, la tutela se concede íntegramente a la madre, dejando al padre en una situación de indefensión absoluta. La película, inspirada en hechos reales como la huelga de hambre de un ciudadano francés durante los Juegos Olímpicos de 2021, es una denuncia necesaria contra un sistema que vulnera los derechos fundamentales de los progenitores y de los propios menores.

Cartel 'Una Hija en Tokio'. Título original: Une Part Manquante

Género: Drama

País: Bélgica - Francia - Japón

Año: 2024

Duración: 98 minutos

Dirección: Guillaume Senez

Reparto: Romain Duris (Jérôme 'Jay-san' Da Costa), Judith Chemla (Jessica)

Fecha de estreno en España: 20 de marzo de 2026

Distribuidora: A Contracorriente Films

'Una hija en Tokio'.

Un musical rural, terror y animación

La oferta se completa con la cinta francesa Elegir mi vida, un musical que narra la historia de una chef de éxito que debe regresar a su pueblo natal; dos películas de terror como La sonrisa del mal y Whistle: el silbido del mal. La primera explora los peligros de los falsos milagros en un entorno rural opresivo, mientras que la segunda recurre a la mitología azteca para construir un slasher poco convencional sobre maldiciones antiguas. Finalmente, el público infantil tiene su espacio con Tafiti y sus amigos, una película de animación que, inevitablemente, recuerda en exceso a personajes icónicos de El Rey León como Timón y Pumba.

Pincha en el audio para escuchar, sin spoilers, todos los detalles de las películas y cuál merece más la pena pasar por taquilla.