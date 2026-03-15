¿Es un plagio la banda sonora de 'Star Wars'?

¿Existe realmente la originalidad en la música? ¿O toda gran obra es, en el fondo, una conversación con el pasado? El debate no es nuevo, pero vuelve a escena cada vez que un oído atento descubre semejanzas entre composiciones separadas por décadas o incluso siglos. Algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine parecen dialogar —con mayor o menor disimulo— con obras maestras de la música clásica. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿estamos ante un homenaje consciente o ante una simple coincidencia?

El ejemplo más famoso quizá sea la música de John Williams para Star Wars, una de las bandas sonoras más reconocibles del cine. Muchos oyentes perciben un eco claro de la suite Los planetas de Gustav Holst, especialmente de su movimiento "Marte, el portador de la guerra". ¿Inspiración deliberada?

No sería extraño: el propio George Lucas pensó inicialmente en utilizar la obra de Holst para su saga galáctica, y fue el maestro Williams quien le convenció de emplear una composición original... aunque con claros ecos de aquella obra clásica.

En cuanto a coincidencias y homenajes, es imprescindible hablar del gran James Horner, cuya carrera siempre estuvo a la sombra del autoplagio o descaradas referencias a otras bandas sonoras. ¿En cuál de sus famosos trabajos podemos encontrar ecos de Schumann o de Tchaikovski? ¿Qué explicación dio el compositor sobre algunos de estos parecidos?

Hay otros casos mucho menos conocidos pero que resultan igualmente insólitos. ¿En qué clásico de la animación infantil de los 90 encontramos una melodía idéntica a la de una sinfonía de Mahler? ¿Qué tema clásico empleó Hans Zimmer en otra película de culto sin ningún pudor y sin citar jamás el origen? ¿Qué tiene que ver una sinfonía dedicada a Europa con la Tierra Media? ¿Y qué famosa película navideña copia sin ningún reparo el ballet más escuchado en publicidad?

La línea entre referencia, inspiración y copia puede ser muy fina. Tal vez por eso sigue resonando una frase atribuida a Prokófiev: "Los buenos compositores toman prestado, pero los genios roban". ¡Descubridlo pinchando en el audio de esCine de la mano de Sergio Pérez y Jesús Blanco!