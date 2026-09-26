La vida con lista de espera

Hay restaurantes a los que uno va a comer y restaurantes a los que uno va a demostrar que ha conseguido mesa. Madrid, últimamente, está lleno de los segundos. Los 33 pertenece, por suerte, a una categoría algo más difícil de explicar. El otro día estaba allí y pensé que septiembre debería durar seis meses. Madrid empezaba a cambiar de piel, ese momento exacto en el que todavía puedes salir sin abrigo pero ya agradeces una chaqueta por la noche.
Las terrazas siguen llenas, aunque empieza a oscurecer antes. El verano se resiste y el otoño espera detrás de la puerta con esa educación antigua de quien sabe que, tarde o temprano, le van a dejar pasar.
Y Los 33 estaba lleno. Carne, fuego, copas, gente guapa, gente que probablemente sabe que es guapa, algún hombre con demasiada seguridad para la cantidad de pelo que conserva, mujeres impecables y camareros que todavía entienden que servir bien consiste precisamente en que apenas notes que te están sirviendo. Madrid. Pensé entonces en lo bonita que es la vida cuando ocurre en vida. Parece una estupidez, pero cada vez estoy menos segura.
Nos hemos acostumbrado a vivir para documentar que vivimos. Ya no cenamos, tenemos una reserva. No viajamos, tenemos contenido. No nos enamoramos, hacemos un soft launch. No nos separamos, empezamos una nueva etapa. No tenemos amigos, tenemos grupos de WhatsApp. Y hasta para pasarlo bien parece necesario presentar documentación acreditativa.
Hay restaurantes imposibles, listas imposibles, gimnasios imposibles, clubs imposibles y personas que llevan tres meses intentando entrar en sitios en los que, una vez dentro, mirarán el teléfono durante toda la cena.
Nos ha costado siglos conquistar el ocio para terminar convirtiéndolo en otra jornada laboral. Hay que conseguir mesa, conocer al maître, saber dónde cenar después, aparecer, irse, subirlo y etiquetarlo. Qué agotamiento.
Quizá por eso me gusta tanto el otoño. Porque el otoño tiene poco departamento de marketing. La primavera promete, el verano presume, el invierno dramatiza y el otoño simplemente ocurre. Madrid huele distinto. Vuelven las chaquetas, los zapatos cerrados, los primeros taxis con las ventanillas empañadas y las sobremesas que empiezan a pedir vino tinto.
Uno recupera amigos que desaparecieron en julio y reaparecen morenos en septiembre asegurando que necesitaban desconectar, como si hubieran regresado de combatir en Vietnam y no de quince días en Formentera. Y vuelve algo todavía más importante, las ganas de quedarse. Quedarse en una mesa, en una conversación, pedir otra botella aunque mañana sea martes, escuchar una historia que ya conoces, llegar tarde a casa, besar a alguien, discutir, reconciliarse, reírse demasiado alto. Perder el tiempo. Ese lujo escandaloso.
Porque quizá hemos entendido mal lo que significa vivir bien. Vivir bien no es conseguir una mesa en Los 33. Vivir bien es olvidarte, una vez sentado en ella, de que costó conseguirla. Es mirar a quien tienes enfrente, comer caliente, beber despacio, reír y no fotografiar el postre. Tengo la impresión de que hemos convertido la felicidad en una especie de oposición del Estado. Hay que prepararla, perseguirla, acreditar méritos y compararla constantemente con la del vecino. Y la felicidad, la muy sinvergüenza, suele estar mientras tanto fumándose un cigarro fuera.
Por eso me gusta septiembre cuando empieza a parecer octubre. Porque devuelve cierta gravedad a las cosas. No una gravedad triste, sino la gravedad maravillosa de saber que el tiempo pasa. Las hojas caen, anochece antes, las personas se van, algunas vuelven, los restaurantes cierran, otros abren, los amores terminan y algunos, contra todo pronóstico y contra el consejo razonable de los amigos, empiezan otra vez. Y nosotros seguimos reservando mesas como si fuéramos inmortales. No lo somos. Así que pidan carne, pidan vino, pidan postre y quédense veinte minutos más. La vida no necesita una lista de espera. Y el otoño, gracias a Dios, todavía no admite reservas.