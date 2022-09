Cómo se forman los huracanes

Los huracanes son uno de los fenómenos meteorológicos más poderosos que existen y de los que más daños provocan a su paso. La envergadura de un huracán puede llegar a estar entre 8 y 10 kilómetros de alto, unos 500 kilómetros de ancho y alcanzar vientos sostenidos de más de 200 km/h. Sin embargo, no aparecen en todas las zonas del planeta y esto se debe a que necesitan una serie de condiciones meteorológicas para que lleguen a formarse.

Las personas hablan de los huracanes utilizando nombres como tifones o ciclones según el lugar donde se producen. Sin embargo, el término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Además, hay que saber que sólo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico oriental se llaman "huracanes".

Entonces, ¿Qué son los ciclones tropicales? Los ciclones tropicales son como motores gigantes que usan aire cálido y húmedo como combustible, por eso se forman sólo sobre océanos de agua templada, cerca del Ecuador. El aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie.

El aire con mayor presión de las áreas circundantes llena el área de baja presión. Luego, este "nuevo" aire se torna cálido y húmedo y también se eleva. En la medida en que el aire cálido continúa subiendo, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Cuando el aire cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el aire forma nubes. Todo el sistema de nubes y aire gira y crece, alimentado por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie.

Las tormentas que se forman al norte del ecuador giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las tormentas al sur del ecuador, giran en el sentido de las manecillas del reloj. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su eje. Al girar el sistema de tormenta cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro. En el ojo todo es muy tranquilo y claro, con una presión de aire muy baja. El aire de presión alta superior baja hacia el interior del ojo.

Los ciclones tropicales por lo general se debilitan cuando tocan tierra, porque ya no se pueden "alimentar" de la energía proveniente de los océanos templados. Sin embargo, a menudo avanzan bastante tierra adentro causando mucho daño por la lluvia y el viento antes de desaparecer por completo.

¿Qué condiciones generan que se forme un huracán?

La temperatura del agua del mar

La primera condición necesaria para la formación de un huracán es que las aguas del océano superen los 26ºC, pues a partir de este valor se produce una evaporación significativa y un aporte de humedad al sistema tormentoso que hace que llegue a tener una constitución sólida y acabe formando un huracán. Por debajo de este valor los huracanes no se formarán o se debilitarán rápidamente una vez se muevan en aguas por debajo de este umbral.

Distancia al ecuador

No hay huracanes en el ecuador y esto es debido a la fuerza de Coriolis ya que sin ella los huracanes no se formarían. Dicha fuerza aparece debido a la rotación terrestre sobre su eje y dado que esta es máxima en los polos y mínima en el ecuador, los huracanes no pueden formarse alrededor de los 5º norte y sur del ecuador. Esta fuerza además es la responsable de que las bajas presiones giren en sentido antihorario y los anticiclones en sentido horario en el hemisferio norte.

La cizalladura del viento

La cizalladura del viento es básicamente la diferencia en la velocidad o dirección de este entre dos puntos en la atmósfera. Para que pueda formarse y mantenerse un huracán es necesario que exista una baja cizalladura, especialmente en las capas altas, puesto que, sino ocurre, la parte inferior se desacopla de la superior.

Alta humedad

Además del aporte de humedad que se pueda producir en la evaporación propia de las aguas del océano es necesario que se mantengan los valores altos de humedad relativa desde la superficie hasta los niveles medios de la atmósfera.

La onda tropical

Aunque parezca increíble los huracanes del Atlántico se originan en la costa africana, pues es allí donde se dan las condiciones necesarias para empezar su formación: las ondas del este o tropicales que generan tormentas. Si esta onda encuentra las condiciones anteriores, se amplificará y evolucionará a una tormenta tropical o huracán.

Categorías de los huracanes

Los huracanes se miden en la escala Saffir-Simpson que los clasifica según la intensidad del viento. Esta forma de medición recibe su nombre gracias al ingeniero civil Hervert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson, quienes la desarrollaron en 1969.

La escala define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos del mismo. La categoría 1 es la más débil con vientos de 119 a 153 km/h, mientras que la más intensa es la que tiene vientos mayores a 250 km/h.

La velocidad y trayectoria de un huracán depende de las interacciones entre la atmósfera y el mar. De acuerdo con la NASA, un huracán se desplaza a una velocidad promedio de entre 24 y 32 km/h.