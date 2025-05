Los veterinarios desmontan los argumentos "falsos y distorsionados" del Gobierno sobre la restricción de medicamentos

Los veterinarios no están dispuestos a rendirse. Este pasado lunes el Ministerio de Agricultura aseguraba que la normativa de uso de medicamentos deja a los profesionales "suficiente margen de elección" e incluso el propio ministro Luis Planas llegó a acusar anteriormente a los veterinarios de iniciar un "falso debate" sobre el Real Decreto 666/2023 que restringe el uso de antibióticos. Sin embargo, los profesionales afirman que todos los días se enfrentan a situaciones surrealistas o incluso peligrosas para las mascotas debido a una norma, en su opinión, "totalmente innecesaria".

"El problema es que el Gobierno está contestando en base a lo que dicen los técnicos, que están usando unos argumentos falsos y distorsionados sobre la realidad de la normativa europea". Denuncia el presidente de la Confederación Empresarial de Veterinaria Española (CEVE), Sebastià Rotger.

En su opinión, no existe un "amplio catálogo de medicamentos veterinarios", tal y como afirma Agricultura: "Una cosa son los medicamentos veterinarios registrados y otra, los medicamentos disponibles", puntualiza.

"¿Qué es lo que hacíamos tradicionalmente y ya no podemos? Los veterinarios, gracias a su experiencia y al conocimiento de estudios científicos y ensayos clínicos, saben que se puede utilizar una determinada dosis de un medicamento para tratar una enfermedad en una especie", explica Rotger. Ahora ya no pueden hacer eso. La ley les obliga a aplicar un tratamiento en cascada: Esto significa que deben empezar con medicamentos comunes o de bajo riesgo y, si no funcionan, recurrir a tratamientos más específicos o potentes justificados mediante pruebas clínicas. Todo ello, a costa de la salud de las mascotas y de una factura engrosada para sus propietarios.

Resistencia microbiana

El gran argumento esgrimido por el Ministerio para justificar este Real Decreto es que "hay que luchar contra las resistencias microbianas" y para ello, esgrime estadísticas de medicamentos realizadas en animales de granja (los que nos comemos), no en los de compañía que, tal y como recuerda Rotger, suponen porcentaje casi residual. Concretamente, según el informe publicado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), del total de antibióticos utilizados en animales durante 2023, sólo un 2% se administraron a mascotas.

"Ellos han creado un problema con todos los medicamentos veterinarios, no sólo con los antibióticos. Y, por supuesto que hay que luchar contra la resistencia antimicrobiana, pero el sector veterinario lleva peleando desde 2013 y las cifras se han reducido un 60%. Y no ha sido precisamente gracias a este Real Decreto, pese a que alguno quiera colgarse las medallas", critica Rotger.

Derogar la normativa

"CEVE es consciente de que la única solución viable para revertir el daño que el Real Decreto 666/2023 está causando al sector veterinario y a la sociedad en general pasa por una decisión política que permita la modificación o derogación de la normativa", explica la organización.

De hecho, Rotger advierte de que esta legislación está alejada tanto del espíritu de la normativa europea como de los criterios científicos y clínicos. Además, anula el juicio profesional de los veterinarios y pone en riesgo la salud animal y la salud pública. Además, señala, esta situación también contribuye al aumento del estrés y las depresiones que padecen los profesionales del sector, tal y como refleja un reciente estudio sociológico de la UNED y Boehringer.

Por ese motivo, pese a que la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha anunciado que se reunirá con las organizaciones colegiales veterinarias y farmacéuticas para abordar la actual ley del medicamento veterinario, desde CEVE insisten en que es el propio ministro Planas el que debería tomar cartas en el asunto.

"La situación continúa escalando, y las consecuencias de no atender este conflicto de forma urgente son cada vez más imprevisibles", advierten desde la confederación.