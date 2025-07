Sindicatos se plantan ante Sanidad: rechazan un Estatuto Marco exclusivo para médicos y amenazan con más movilizaciones

El nuevo Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS), que el Ministerio de Sanidad negocia desde hace meses bajo la dirección de la ministra Mónica García, ha vuelto a encallar.

Las principales organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación —SATSE, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde— han manifestado este lunes su rechazo a la propuesta remitida por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, y han puesto pie en pared ante una de las ideas más polémicas: la creación de un Estatuto Marco específico para los médicos.

La iniciativa, defendida por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), ha sido criticada por el resto de representantes sindicales, que consideran que fragmentar la regulación del personal estatutario supondría un "agravio comparativo" entre categorías profesionales.

Los derechos y deberes, las condiciones laborales, la jornada, los permisos y la clasificación profesional son comunes a todos. No tiene sentido crear textos diferenciados, afirmó Laura Villaseñor, presidenta del Sindicato de Enfermería SATSE.

Villaseñor recordó que cuestiones como las guardias no son exclusivas del colectivo médico y que, en todo caso, podrían contemplarse en apartados específicos dentro de un mismo texto legal. En la misma línea se expresaron portavoces de CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, quienes subrayaron que los médicos que apoyan un Estatuto exclusivo no representan al conjunto del colectivo.

Críticas a la gestión del Ministerio y exigencias claras

Más allá de este punto de fricción, el fondo del conflicto se encuentra en lo que los sindicatos califican como una "negociación distorsionada" por parte del Ministerio de Sanidad. A pesar de haber mantenido una actitud "reivindicativa pero leal con Sanidad" en la mesa de negociación, las organizaciones denuncian que el Ministerio ha filtrado avances no acordados a través de redes sociales y medios, generando expectativas infundadas.

El último borrador del Estatuto Marco ha sido recibido con indignación por parte de los sindicatos, que lo consideran una "tomadura de pelo" por incluir retrocesos respecto a pactos previos, como el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada a través del nombramiento de sustitución.

Además, critican que el texto no garantiza una regulación homogénea de la jornada laboral para todas las categorías profesionales, lo que consideran esencial para asegurar la equidad.

Entre las líneas rojas sindicales figuran dos exigencias centrales: una nueva clasificación profesional con adecuación retributiva y el derecho a la jubilación voluntaria anticipada o parcial sin penalizaciones económicas.

También reclaman la implantación efectiva de la jornada de 35 horas semanales para todo el personal, el reconocimiento del solape de jornada como tiempo efectivo de trabajo y mejoras organizativas que permitan conciliar la vida profesional y personal.

Mónica García, en el punto de mira desde el inicio

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acumulado críticas desde la presentación del anteproyecto. Su apuesta por contentar a colectivos médicos, en detrimento del consenso general con el resto de categorías profesionales, ha sido interpretada por muchos como una forma de dividir al personal sanitario. En lugar de tender puentes, ha polarizado el debate.

A las críticas sobre la gestión de la ministra se sumó Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, quien defendió la legitimidad de los sindicatos presentes en la mesa de negociación. Subrayó que su representatividad es más amplia de lo que se intenta hacer ver desde otros sectores médicos. "Seguramente, en las organizaciones que estamos aquí representadas tenemos mucha más afiliación de médicos que los que están convocando huelga", afirmó.

Mejoras reconocidas, pero insuficientes

Los sindicatos reconocen algunos avances en el texto, como el compromiso de convocar procesos selectivos cada dos años con plazos máximos de resolución o el establecimiento de un concurso de traslados abierto y permanente.

También valoran positivamente la introducción de cinco niveles en la carrera profesional, el derecho a conocer la cartelera laboral anual o la exención de turnos nocturnos a partir de los 55 años.

Asimismo, se prevé la consolidación de trienios y carrera en situaciones de promoción interna, así como medidas para fomentar la conciliación y la formación continua. No obstante, todas estas mejoras quedan eclipsadas por la falta de concreción en los aspectos clave que los sindicatos consideran irrenunciables.

Amenaza de movilizaciones y huelga sanitaria

Ante el bloqueo, las organizaciones han anunciado que impulsarán nuevas movilizaciones conjuntas si el Ministerio no cede en los puntos esenciales. La presión sindical irá aumentando progresivamente durante los próximos meses, y no descartan llegar a otra huelga nacional en el sistema sanitario si no se producen avances reales.

El Estatuto Marco debe ser una herramienta útil, justa y común para todos los profesionales del SNS. No aceptaremos un "cierre en falso" ni un texto que perpetúe desigualdades", advirtieron los sindicatos.

La ministra Mónica García afronta así una nueva tormenta en su gestión, marcada ya por una creciente desconexión con los interlocutores sociales y un discurso público que no encuentra eco en la realidad de la negociación. Mientras tanto, cerca de un millón de profesionales del sistema sanitario español siguen esperando un marco legal que, lejos de dividirlos, les represente a todos por igual.