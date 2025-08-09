Muere el astronauta Jim Lovell, comandante del Apolo 13 y leyenda de la NASA

Jim Lovell, el astronauta estadounidense comandante del fallido Apolo 13 y participante en otras misiones en el espacio, ha muerto a los 97 años, según informó la NASA. Lovell falleció el jueves en la localidad de Lake Forest, en Illinois, y desde la agencia espacial norteamericana trasladaron sus condolencias a la familia del Capitán. Según el responsable interino de la NASA, Sean Duffy, la vida del estadounidense "ha inspirado a millones de personas" a lo largo de las últimas décadas.

"El carácter y la firme valentía de Jim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y transformaron una potencial tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo", añadió, en referencia a la peripecia del Apolo 13 para regresar a la Tierra después de una explosión de un tanque de oxígeno días después del despegue en abril de 1970.

Se esperaba ese fuera el tercer alunizaje tripulado de la NASA y fue en ese instante cuando Lovell pronunció la célebre frase: "Ok, Houston, hemos tenido un problema", que más tarde acabaría haciéndose popular como "Houston, tenemos un problema". La historia de la misión se narra en la película Apolo 13, estrenada en 1995.

A statement from the family of Apollo astronaut Jim Lovell on his passing: "We are saddened to announce the passing of our beloved father, USN Captain James A. "Jim" Lovell, a Navy pilot and officer, astronaut, leader, and space explorer. He was 97. We are enormously proud of… pic.twitter.com/rz6kbvJ9oa — NASA (@NASA) August 8, 2025

Además de lamentar la pérdida, la agencia reconoció celebrar al mismo tiempo sus logros: "Desde un par de misiones pioneras Géminis hasta los éxitos del Apolo, Jim ayudó a nuestra nación a forjar un camino histórico en el espacio que nos lleva hacia las próximas misiones Artemisa a la Luna y más allá". El Apolo 8 fue una misión pionera en la que por primera vez la NASA consiguió orbitar la Luna y utilizó un cohete Saturno V, "demostrando que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance", destacó Duffy.

En total, Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio y sirvió al país estadounidense tanto en el ejército como en la Marina, "un orgulloso graduado de la academia y piloto de pruebas". Jim fue apodado por sus compañeros astronautas como Smilin’ Jim – Jim Sonriente – porque siempre tenía una respuesta particularmente divertida.