Muere el astronauta Jim Lovell, comandante del Apolo 13 y leyenda de la NASA

El comandante estadounidense tenía 97 años y será recordado, entre otros motivos, por pronunciar la célebre frase "Houston, tenemos un problema".

Jim Lovell dejó una frase célebre en la exploración espacial | NASA

Jim Lovell, el astronauta estadounidense comandante del fallido Apolo 13 y participante en otras misiones en el espacio, ha muerto a los 97 años, según informó la NASA. Lovell falleció el jueves en la localidad de Lake Forest, en Illinois, y desde la agencia espacial norteamericana trasladaron sus condolencias a la familia del Capitán. Según el responsable interino de la NASA, Sean Duffy, la vida del estadounidense "ha inspirado a millones de personas" a lo largo de las últimas décadas.

"El carácter y la firme valentía de Jim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y transformaron una potencial tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo", añadió, en referencia a la peripecia del Apolo 13 para regresar a la Tierra después de una explosión de un tanque de oxígeno días después del despegue en abril de 1970.

Se esperaba ese fuera el tercer alunizaje tripulado de la NASA y fue en ese instante cuando Lovell pronunció la célebre frase: "Ok, Houston, hemos tenido un problema", que más tarde acabaría haciéndose popular como "Houston, tenemos un problema". La historia de la misión se narra en la película Apolo 13, estrenada en 1995.

Además de lamentar la pérdida, la agencia reconoció celebrar al mismo tiempo sus logros: "Desde un par de misiones pioneras Géminis hasta los éxitos del Apolo, Jim ayudó a nuestra nación a forjar un camino histórico en el espacio que nos lleva hacia las próximas misiones Artemisa a la Luna y más allá". El Apolo 8 fue una misión pionera en la que por primera vez la NASA consiguió orbitar la Luna y utilizó un cohete Saturno V, "demostrando que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance", destacó Duffy.

En total, Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio y sirvió al país estadounidense tanto en el ejército como en la Marina, "un orgulloso graduado de la academia y piloto de pruebas". Jim fue apodado por sus compañeros astronautas como Smilin’ Jim – Jim Sonriente – porque siempre tenía una respuesta particularmente divertida.

