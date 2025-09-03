Un agricultor derriba un molino de 37 toneladas usando tractores y cuerdas

Hace casi un mes la localidad alemana de Krummhörn, en Frisia Oriental, fue protagonista del hartazgo de los agricultores con los aerogeneradores. Como se ve en el vídeo publicado por Jara y Sedal, varios agricultores derribaron un aerogenerador de 37 toneladas utilizando únicamente tractores y cuerdas. El vídeo, publicado en las redes sociales, muestra cómo la enorme estructura del molino de viento se va inclinando hasta que se desploma contra el suelo provocando un gran estruendo.

El vídeo pronto se volvió viral y provocó todo tipo de reacciones en Alemania. Mientras unos aplaudieron el hecho, otros lo criticaron. Las autoridades locales, por su parte, también tomaron posición.

La polémica surgió porque el agricultor aseguró que tenía el permiso para el derribo del aerogenerador. Según cuenta la revista, el protagonista contó que los fluidos del molino habían sido retirados previamente, por lo que no existía riesgo de contaminación ambiental. Sin embargo, desde el distrito de Aurich se contradijo esta versión y aseguraron que la operación "no fue profesional ni estaba autorizada" y que ya se había contratado a una empresa especializada para llevar a cabo el desmantelamiento de forma segura. Un conflicto que se ha trasladado a la justicia para esclarecer si efectivamente contaba con el permiso válido y para dirimir quién debe asumir las responsabilidades derivadas del derribo.

El caso de Krummhörn refleja la creciente tensión entre agricultores y autoridades en torno a la gestión de infraestructuras energéticas ya que para algunos, los aerogeneradores son una fuente imprescindible de energía limpia; mientras que para otros, es un elemento que altera el paisaje y afecta a la vida en el campo ya que estudios han demostrado los riesgos de los molinos eólicos para los animales, plantas y el ser humano.