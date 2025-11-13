Un estudio plantea que ciertos neandertales podrían haber sobrevivido más de lo que se creía

Durante décadas, se ha asumido que los neandertales desaparecieron por completo hace unos 40.000 años, reemplazados por los humanos modernos. Pero un nuevo estudio genético publicado en Scientific Reports sugiere que algunos linajes neandertales podrían haber sobrevivido más tiempo del estimado, lo que abre la puerta a una interpretación más compleja de su desaparición.

El análisis, liderado por Marco A. Moreno-Mayar y Pavel Flegontov, se basa en la comparación de ADN antiguo y moderno de más de 4.000 individuos actuales, y sugiere que el material genético neandertal presente hoy en día no encaja del todo con los fósiles conocidos de esa especie.

ADN moderno con huellas neandertales "no conocidas"

La investigación se apoya en seis genomas neandertales de alta calidad y datos genéticos actuales de grupos humanos de Eurasia. El modelo empleado, conocido como Rarecoal, permite estimar cuándo se produjeron eventos de mezcla genética entre especies y qué linajes pudieron estar implicados.

Lo llamativo del hallazgo es que el ADN neandertal detectado en poblaciones actuales no coincide exactamente con el de los neandertales fósiles secuenciados hasta ahora. En particular, el linaje de Chagyrskaya, una cueva siberiana con restos de hace unos 60.000 años, no representa bien ese rastro genético.

Esto indica que debieron existir otros grupos de neandertales, distintos y hasta ahora no identificados en fósiles, que dejaron huella genética en el ser humano moderno.

¿Quiénes eran estos neandertales "fantasma"?

Los autores plantean la hipótesis de que hubo neandertales genéticamente diferenciados en otras regiones de Eurasia que sobrevivieron durante más tiempo y tuvieron contacto con Homo sapiens en momentos y lugares distintos a los que conocemos.

Este escenario plantea la posibilidad de que la extinción de los neandertales no fuera total ni simultánea, sino un proceso desigual, con algunos linajes desapareciendo antes y otros sobreviviendo durante más tiempo.

"Nuestros datos sugieren que existieron poblaciones neandertales no representadas en el registro fósil actual", afirman los investigadores.

Una desaparición más compleja de lo que se pensaba

Lejos de la idea de una desaparición brusca, el estudio refuerza la visión de una transición prolongada, en la que humanos modernos y neandertales coexistieron y se mezclaron genéticamente en distintas zonas y momentos.

De hecho, el modelo estima que el cruce principal entre ambas especies ocurrió hace unos 47.000 años, pero también muestra señales de mezcla con otros linajes neandertales más recientes y desconocidos.

Implicaciones para la evolución humana

El trabajo no sugiere que existan neandertales vivos, sino que sus linajes genéticos fueron más diversos y duraderos de lo que reflejan los fósiles actuales. Esa diversidad habría dejado una huella más amplia en el genoma de las poblaciones humanas modernas.

El hallazgo también invita a reconsiderar el modo en que se entiende la extinción de una especie: no siempre es un evento único y absoluto, sino que puede consistir en una desaparición progresiva de linajes, con transferencias genéticas de por medio.

Moreno-Mayar, M. A., Pankratov, V., Jeong, C., Das, R., Flegontov, P., & the Human Genetics Group. (2025). Regional differences in Neanderthal ancestry constrain complex models of human–Neanderthal interactions. Scientific Reports, 14, Article 22376.