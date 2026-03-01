Alertan de la "dieta de comer plástico": riesgo de asfixia y bloqueo intestinal

El desafío viral consistente en masticar comida envuelta en film transparente para luego expulsarla, buscando un falso placer sin calorías, conlleva peligros letales. Andrea Calderón, de la Universidad Europea, advierte de que esta práctica puede acabar en asfixia o irritación severa.

Lejos de ser una estrategia dietética, es una conducta de riesgo. El organismo necesita que los nutrientes lleguen al tracto digestivo para activar la saciedad. Al escupir, hormonas como la leptina no actúan, impidiendo una respuesta metabólica real.

Una mala relación con la comida

Clínicamente, este comportamiento se asemeja al "masticar y escupir" propio de la anorexia o bulimia. Normalizar estas acciones refuerza una relación insana con la alimentación basada en el miedo a engordar y la necesidad de control.

Si se ingiere el material accidentalmente, existe riesgo de obstrucción. Además, la fragmentación en microplásticos amenaza con reacciones inflamatorias o problemas cardiovasculares. Calderón insiste en que perder peso requiere estrategias basadas en la evidencia científica y hábitos de vida saludables, lejos de estas modas peligrosas.