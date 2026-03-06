El enigma de la salinidad oceánica: por qué el mar no es cada vez más salado

El agua de mar contiene numerosos elementos disueltos, aunque predominan el cloro y el sodio, que juntos forman el cloruro sódico, es decir, la sal común. Si pudiéramos extraer toda la sal de los océanos y esparcirla sobre los continentes, formaría una capa de más de 150 metros de espesor.

Esta acumulación no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso continuo de aporte y concentración que comenzó cuando el planeta aún era joven.

La lluvia: el origen de todo

El primer paso ocurre en el cielo. El agua de lluvia no es completamente pura: al caer, se mezcla con dióxido de carbono (CO₂) presente en la atmósfera, formando ácido carbónico. Esta ligera acidez le otorga capacidad para erosionar las rocas.

Cuando la lluvia cae sobre montañas y suelos, disuelve lentamente minerales. Entre ellos, sodio, cloro, calcio y magnesio. Estos elementos se transforman en iones —partículas con carga eléctrica— que son arrastrados por arroyos y ríos.

En 1715, el astrónomo y científico inglés Edmund Halley ya planteó que la sal del mar procedía de la erosión de las rocas continentales, una teoría que hoy sigue siendo la explicación principal aceptada por la ciencia.

El viaje hacia el océano

Los ríos actúan como auténticas autopistas minerales. Transportan continuamente sales disueltas desde las montañas hasta el mar. Sin embargo, aquí surge una pregunta lógica: si los ríos llevan sal, ¿por qué su agua no sabe salada?

La clave está en la concentración. Los ríos contienen sales, pero en cantidades muy bajas. Además, su agua se renueva constantemente gracias al ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación.

El océano, en cambio, funciona como un gran depósito final. El agua se evapora por efecto del Sol, pero las sales permanecen. Durante aproximadamente 4.000 millones de años, el mar ha recibido minerales sin que estos tengan una vía sencilla de escape.

Un segundo aporte: volcanes y fumarolas

La erosión continental no es la única fuente de salinidad. En el fondo oceánico existen grietas y fuentes hidrotermales donde el agua marina se infiltra, se calienta por contacto con el magma y vuelve a emerger cargada de minerales.

Estos procesos liberan grandes cantidades de magnesio, calcio y sulfatos, enriqueciendo aún más la composición química del océano. Es como si el planeta tuviera un segundo "chorro" de sales funcionando desde el interior.

¿Por qué el mar no es cada vez más salado?

Si la entrada de sales es constante, cabría pensar que la salinidad aumentaría sin límite. Sin embargo, el océano mantiene un equilibrio químico.

Parte de los minerales son utilizados por organismos marinos —como corales y moluscos— para construir conchas y esqueletos. Otros precipitan y se depositan en el fondo marino, formando capas de sedimentos que, millones de años después, pueden volver a emerger por la acción de las placas tectónicas.

Este equilibrio dinámico mantiene la salinidad media en torno al 3,5%.

No todos los mares saben igual

La salinidad no es uniforme en todo el planeta. Depende de factores como la evaporación, la temperatura y el aporte de agua dulce.

En mares tropicales con alta evaporación y poco aporte fluvial, la concentración de sal es mayor. El caso más extremo es el Mar Muerto, un lago endorreico situado entre Israel, Jordania y Palestina. Su salinidad ronda el 35%, casi diez veces más que la media oceánica. Esta altísima concentración aumenta la densidad del agua y permite que el cuerpo humano flote con facilidad.

En el extremo opuesto se encuentra el Mar Báltico, cuya salinidad es muy baja —en algunas zonas apenas un 0,6%— debido al abundante aporte de ríos y a la escasa evaporación por su clima frío.

Un archivo mineral del planeta

Cada gota de agua marina contiene la historia geológica de la Tierra. Los minerales que hoy saboreamos en el mar pudieron formar parte hace millones de años de una cordillera, una roca volcánica o el lecho de un antiguo río.

El océano no es solo una masa de agua salada: es el gran archivo químico del planeta, un sistema de reciclaje natural que conecta la atmósfera, la superficie terrestre y las profundidades marinas en un ciclo que no se detiene.