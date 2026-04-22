¿Qué problema tiene el Gobierno con los periquitos?

Desde que empezamos a hablar de la Ley de Bienestar Animal hace ya más de tres años hasta este último borrador que decide qué mascotas podrán vivir en los hogares, hay una conclusión difícil de ignorar: el Gobierno parece haberle declarado la guerra al periquito porque el animal siempre sale mal parado.

Sí, al periquito. Ese pájaro pequeño, de jaula, que lleva décadas en los salones españoles, que no muerde, no pesa, no invade nada y, en muchos casos, ni siquiera ha visto un campo en su vida. Y, sin embargo, con el nuevo borrador del Real Decreto sobre listados positivos, podría quedar fuera de la regularización de mascotas que prepara el Gobierno.

El periquito que nunca pisó Australia

Esta historia la cuenta la Federación Fauna y resume la precaria situación legal del periquito desde que Pedro Sánchez es presidente. Es tan absurdo, que cuesta creerlo:

"Hay un periquito en España que lleva veinte años viviendo en el salón de una familia. Reconoce su nombre, tiene cartilla veterinaria y está registrado en el sistema de la Comunidad Autónoma. Sus padres también nacieron en cautividad. Y sus abuelos. Ninguno de ellos ha pisado Australia, de donde procede la especie, ni lo hará jamás. Ese periquito (...) podría no cumplir los requisitos para figurar en el Listado Positivo de Animales de Compañía".

¿El motivo? No es peligroso. No transmite enfermedades. No supone un riesgo para la biodiversidad española. El problema es que aparece en un listado administrativo que nada tiene que ver con la vida en los hogares, sino con los controles de mercancías en puertos y aeropuertos.

De mascota a ilegal

Como ya hemos contado en entregas anteriores, el nuevo sistema que quiere implantar el Gobierno funciona así: solo se podrán tener los animales que estén en una lista oficial, es decir, los listados positivos.

Y alguno de los criterios para entrar en la lista son sumamente aleatorios y con poca base científica. Por ejemplo, estarán prohibidos los animales de la lista del Real Decreto 570/2020. ¿Y qué es eso? Una norma pensada para controlar importaciones de animales desde fuera de la Unión Europea en puertos y aeropuertos.

Nada que ver con tener un animal en casa. Pero el caso es que en esa lista está el periquito. También la chinchilla, el guppy, el diamante de Gould… Todos ellos, de facto, pasarían a ser ilegales si se aprueba el borrador que ultima el Gobierno.

Y lo más triste de todo es que esa lista del Real Decreto ni siquiera sirve para lo que se creó. Si alguien quiere meter periquitos de terceros países en España, lo único que tiene que hacer es pasarlos antes por cualquier otro país de la Unión Europea y listo. La cuestión es que el Gobierno quiere recuperar esa misma lista que no sirvió para controlar el mercado para decidir qué mascotas puedes tener en casa.

Para la Federación Fauna, lo que está ocurriendo no es casual: "El objetivo es maximizar el número de especies excluidas del listado positivo". Y denuncian que se están utilizando normas europeas, leyes nacionales e incluso conceptos del Código Civil mal citados e interpretados de forma sesgada.

Mientras tanto, el periquito sigue en su jaula. Ajeno a todo… sin imaginar que podría necesitar más papeles que su propio dueño para quedarse en casa y que su mayor depredador ahora mismo es el BOE.