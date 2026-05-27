Guía de seguridad para los eclipses solares en España

La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses ha publicado una guía de seguridad para la observación de los eclipses solares previstos en España el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. El documento reúne recomendaciones sanitarias, logísticas y medioambientales para prevenir riesgos durante estos fenómenos astronómicos.

La publicación se dio a conocer tras la cuarta reunión de la comisión encargada de coordinar la seguridad ciudadana ante estos eventos, que previsiblemente atraerán a miles de personas a distintos puntos del país.

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, explicó que el objetivo del informe es ofrecer a los ciudadanos "información contrastada" para preparar la observación de los eclipses en condiciones seguras.

"Trabajamos para garantizar la observación segura de un acontecimiento científico único que, sin duda, despertará nuevas vocaciones y contribuirá a fortalecer el interés por la ciencia en nuestra sociedad", señaló Cigudosa en un comunicado.

Riesgos por calor y grandes concentraciones

La guía advierte de posibles riesgos sanitarios derivados de las altas temperaturas y de las aglomeraciones previstas durante los eclipses. Entre ellos, menciona golpes de calor, deshidratación, picaduras de insectos y problemas relacionados con la concentración masiva de personas.

El documento recomienda consultar previamente el índice de radiación ultravioleta y aplicarse protector solar de amplio espectro al menos 30 minutos antes de la exposición al sol. También aconseja beber agua con frecuencia y evitar bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido en azúcar, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Además, pide reducir la actividad física durante las horas centrales del día, permanecer en espacios frescos y utilizar ropa ligera y holgada.

Entre las recomendaciones también figuran realizar comidas ligeras para reponer sales minerales y prestar especial atención a personas vulnerables, como niños, mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Cómo proteger los ojos durante el eclipse

Uno de los apartados principales del documento está dedicado a la protección ocular. La guía advierte de que mirar directamente al sol sin protección adecuada puede provocar quemaduras en la mácula y daños permanentes en la visión.

Por ello, insiste en que las únicas gafas válidas para observar el eclipse son las que cuentan con certificación ISO 12312-2:2015. El informe subraya que las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección suficiente frente a la radiación solar.

También recomienda comprobar el origen y estado de las gafas antes de utilizarlas y desechar cualquier filtro que presente deterioro o desperfectos.

La guía recuerda además que no debe observarse el eclipse a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos, ya que estos dispositivos amplifican la radiación y aumentan el riesgo de lesiones oculares.

El documento desaconseja utilizar métodos caseros como radiografías, cristales ahumados o discos compactos, al considerar que no bloquean adecuadamente la radiación peligrosa.

Como alternativa, propone métodos de proyección indirecta, como las cajas estenopeicas o las láminas perforadas.