El mapa 3D que te ayudará a buscar el mejor lugar para el eclipse solar en España

El próximo 12 de agosto de 2026, España se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para observar un eclipse solar. Sin embargo, disfrutarlo plenamente no depende solo de mirar el cielo, se debe mirar bien el lugar y el momento clave. Para ello, herramientas digitales como Shadowmap se están convirtiendo en un aliado fundamental.

Esta aplicación web permite visualizar la posición del Sol en cualquier lugar del mundo, en cualquier fecha y hora. A diferencia de los mapas tradicionales, esta herramienta simula en tres dimensiones cómo incide la luz solar sobre edificios, montañas y otros elementos del entorno. Gracias a ello, los usuarios pueden saber cómo se comportarán las sombras en un momento concreto.

Maximizar la experiencia

Aunque Shadowmap no muestra directamente el eclipse y no indica si es total o parcial en una determinada ubicación, ofrece información importante para poder disfrutar al máximo de la experiencia.

Esta herramienta permite saber exactamente en qué dirección y altura estará el Sol durante el eclipse, ayuda a determinar si edificios, árboles o montañas pueden bloquear la visión. Por último, facilita la comparación entre lugares como parques, azoteas o miradores.

Para sacar el máximo rendimiento se puede acceder a la aplicación y ajustar la fecha al 12 de agosto de 2026. Seguidamente, configurar la hora aproximada del momento máximo del eclipse y observar la posición del Sol en el mapa 3D.

Hay que tener en cuenta que Shadowmap no sustituye a los mapas astronómicos específicos de eclipses ya que no muestra la trayectoria de la sombra de la Luna sobre la Tierra y no calcula el porcentaje de ocultación del Sol. Por ello, se recomienda combinar estos resultados con mapas oficiales del eclipse para obtener una planificación completa.