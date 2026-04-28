Estas son las comunidades que quedarán partidas en dos por el eclipse

Dos fenómenos astronómicos marcarán la actualidad en España en los próximos meses, con especial atención al eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto, que dividirá varias regiones del país en dos zonas diferenciadas: una de oscuridad total y otra donde el eclipse será parcial.

En los días previos, concretamente el 29 de abril, tendrá lugar una especie de "ensayo" del evento, conocido como el "día espejo". Durante unos minutos al atardecer, el Sol se situará en una posición muy similar a la que ocupará durante el eclipse definitivo, lo que permitirá anticipar las condiciones de observación.

La franja de totalidad —la zona en la que el Sol quedará completamente oculto— atravesará buena parte del norte y este peninsular. Comunidades como Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, La Rioja e Islas Baleares estarán dentro de esta banda, aunque no todas de forma completa.

Qué comunidades quedarán partidas en dos

El recorrido del eclipse será diagonal, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, lo que provocará una imagen singular: varias comunidades quedarán literalmente "partidas en dos". En unas zonas se vivirá la oscuridad total durante unos instantes, mientras que en otras, a pocos kilómetros, el fenómeno será parcial.

Uno de los casos más representativos será el de la Comunidad de Madrid. El norte de la región quedará dentro de la franja de totalidad, mientras que la capital y gran parte del sur solo verán un eclipse parcial, aunque muy avanzado, con más del 90 % del disco solar cubierto.

Una situación similar se producirá en Castilla-La Mancha, donde únicamente el extremo norte —especialmente zonas de Guadalajara y Cuenca— experimentará la totalidad. El resto del territorio, desde Toledo hasta Albacete, observará un oscurecimiento notable pero incompleto.

En cambio, en Castilla y León la franja de totalidad cruzará gran parte de la comunidad, afectando a numerosas provincias. La duración del fenómeno variará según la ubicación, superando en algunos puntos el minuto y medio.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

También Cataluña quedará dividida, ya que la totalidad afectará a Lleida y Tarragona, mientras que Barcelona y Girona quedarán fuera de la oscuridad total. En Aragón, gran parte del territorio sí se situará dentro de la franja, con el añadido de que el eclipse se producirá con el Sol muy bajo en el horizonte, favoreciendo imágenes especialmente llamativas.

En Galicia, el fenómeno entrará por el oeste cubriendo completamente A Coruña y Lugo, mientras que Pontevedra y Ourense quedarán en el límite. Algo parecido ocurrirá en el País Vasco y Navarra, donde la línea de totalidad dividirá claramente ambas comunidades.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana, la provincia de Castellón será una de las más favorecidas, mientras que Valencia tendrá una totalidad más breve y Alicante quedará fuera, con un eclipse parcial profundo.

Atracción de turistas

El fenómeno comenzará fuera de España y recorrerá distintas zonas del planeta antes de llegar a la península Ibérica al final de su trayectoria. En territorio español coincidirá con el atardecer, lo que obligará a buscar ubicaciones con el horizonte despejado hacia el oeste para una mejor observación.

Este eclipse, considerado uno de los más destacados del siglo, atraerá a numerosos visitantes y aficionados a la astronomía, especialmente en las zonas donde la oscuridad será completa, aunque solo durante unos minutos.