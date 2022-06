Eduten, la plataforma número 1 del aprendizaje digital, llega a España

"Mamá, las matemáticas no me gustan" es una de las frases más comunes que repiten nuestros pequeños cuando vuelven del cole. Se trata de una asignatura esencial para el futuro de los niños y que les servirá de cara a su futuro profesional. Aunque no quieran, generalmente siempre van a trabajar con números, por lo que formarse en ello es muy beneficioso. Para conseguir que toleren o incluso, les gusten las matemáticas, existe una metodología que funciona en cuanto a su aprendizaje. Matematian aterriza en España para que nuestros menores puedan obtener sus beneficios, a través de un aprendizaje personalizado.

¿Qué es Matematian?

Matemanian es la metodología perfecta para que los estudiantes de matemáticas amen esta asignatura. Proviene de Finlandia y con ello, adopta su sistema de educación que tantos beneficios comporta. Asimismo, se basa en la Inteligencia Artificial (IA) e identifica las fortalezas de cada estudiante para aprovecharlo de manera óptima.

En el mundo lo están utilizando más de 700.000 alumnos, tanto en centros educativos (Entre ellos, más del 60% de los colegios de Finlandia), como alumnos particulares. Y está avalado por más de 100 estudios científicos.

¿Cuáles son sus beneficios?

Como indicamos anteriormente, Matematian cuenta con su sistema de educación finlandés. En este caso, es un aprendizaje centrado en el estudiante, de manera personalizada. Asimismo, gracias a él se abandona la angustia del aprendizaje y se ahonda en el entendimiento y en las soluciones creativas a los productos. Respecto al docente, a través de esta metodología, tiene más tiempo para concentrarse en sus estudiantes.

Por otro lado, Matematian mejora los resultados del aprendizaje, así como el bienestar de los profesores. Se identifican las fortalezas de cada uno de los alumnos y con ello, se mejoran las calificaciones. Se trata de una metodología que está basada en Inteligencia Artifical, como hemos apuntado con anterioridad. Consiste en una serie de ejercicios gamificados y una analítica de aprendizaje en tiempo real y sencilla de interpretar. Dispone de más de 203.000 ejercicios, por lo que el aprendizaje está asegurado.

Matematian se basa en una herramienta automatizada que cuenta con una trayectoria de más de 15 años de investigación en educación y aprendizaje digital. La mejora académica ha llegado a comprobarse y asciende a un 20,1% en fluidez matemática y una disminución de los errores del 16,4%. Estos datos se traducen en que los estudiantes obtienen una ganancia de conocimiento que posibilitará a los profesores emplear el tiempo mejor.

Los elementos que dan respuesta al éxito de Matematian son varios. En primer lugar, el profesor tiene mayor autonomía para poder definir el día y hora de la semana en que trabajará con cada alumno dentro de la plataforma. Asimismo, al proceder a la entrega de diplomas cada semana, sirve de motivación para los estudiantes, al ver cómo se les reconocen sus logros.

Por otra parte, existe la posibilidad de consultar cada día la lección y el progreso general y además, crear una agenda diaria para la revisión se los mensajes de los estudiantes y sus calificaciones. También existe la posibilidad de revisar la última actividad que se ha realizado en la plataforma antes de una clase y la entrega de un reporting cada mes orientado a los padres del alumnado.

Eduten, la plataforma número 1 de aprendizaje en el país finés llega a España con el nombre de Matematian

Eduten es una plataforma digital concebida para la enseñanza eficaz de las matemáticas. La ciencia ha sido la encargada de comprobar el rendimiento, así como los resultados de Eduten a nivel escolar. Este hecho, ha conseguido que se posicione como una tecnología en educación disruptiva.

Eduten ha sido reconocida internacionalmente con distintos galardones. El primero de ellos el 2022 UNICEF EdTech Award, otorgado a la mejor iniciativa educativa en la transformación de la educación escolar bajo el ámbito de cierre de instituciones educativas producto de la crisis sanitaria del COVID-19.

Por otro lado, en 2020 obtuvieron por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, el premio Rey Hada Bin Isa al-Khalifa, como tributo a las mejores soluciones educativas dirigidas al aprendizaje a nivel mundial mediante la Inteligencia Artificial.

Eduten se concibió por la Universidad de Turku, en Finlandia y forma parte del 1% de las mejores universidades en el mundo. España no es el único país en el que Eduten está presente, ya que otros 52 países también hacen uso de ella, concretamente de Europa, Asia y Latinoamérica.

Con todo ello, nos encontramos ante una plataforma digital que se focaliza en los estudiantes, para que cimenten sólidos conocimientos y aumenten sus habilidades a través de las actividades que se han creado. Sin duda, ha llegado la hora de que los alumnos empiecen a querer a las matemáticas y que no se les atraganten.

Un paso hacia un futuro académico mediante la puesta en marcha de una herramienta eficaz, premiada, validada y con capacidad para aunar tanto a profesores y estudiantes. Es el momento ideal de aprender matemáticas mediante la motivación, la eficacia y la solidez.