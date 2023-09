El alquiler de maquinaria de construcción se digitaliza y la inversión aumenta

Costo: En muchos casos, el alquiler de maquinaria puede ser más económico que la compra. Aunque adquirir maquinaria puede parecer una inversión rentable a largo plazo, no siempre es así. El alquiler no requiere una inversión inicial significativa, lo que reduce el riesgo financiero. Además, el alquiler evita los gastos de mantenimiento y reparación, ya que las empresas no tienen que preocuparse por reparar o reemplazar equipos obsoletos o dañados.