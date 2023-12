A estas alturas todos los emprendedores deben saber que las técnicas de posicionamiento web son indispensables para competir en el mercado. No obstante, ciertas cosas han cambiado, de ahí que sea importante reciclarse. Te contamos cómo lanzar una campaña SEO en 2024: estrategias, errores a evitar y todo lo que necesitas para arrancar el año en tu negocio con fuerza.

¿Cómo hacer un plan SEO en 2024? Los factores que debes valorar

Antes de llevar a cabo ninguna acción relacionada con el SEO en nuestra empresa es importante valorar todos estos factores y comprender su impacto:

El lenguaje en la estrategia SEO

El idioma determina el espacio geográfico al que podemos dirigirnos y presentarnos. El español y el inglés abren las puertas a grandes mercados, pero el francés cobra cada día más importancia en España. Las empresas que deseen expandirse y penetrar en mercados internacionales tendrán que adaptar sus mensajes a los distintos públicos a los que se dirige, como señala Frederic Jutant, experto francés en SEO, quien es actualmente el Head of Marketing de Icarus Media Digital.

Ventajas de implementar una campaña SEO en 2024

Crear una estrategia y lanzar una campaña SEO en 2024 te va a proporcionar muchas ventajas. Por un lado, las técnicas de posicionamiento web orgánico te permitirán aumentar la visibilidad de tu marca sin depender de la inversión publicitaria. Recuerda que su objetivo principal es hacerte visible para el público que te interesa, es decir, atraer tráfico cualificado.

Lógicamente, estar más presente en la mente de nuestro buyer persona genera oportunidades de venta, pero el SEO también cumple otras funciones: educa al mercado sobre las mejores prácticas, recursos útiles, etc.; mejorará la rentabilidad de tu inversión y te posicionarán como una autoridad en el sector.

Tipos de búsqueda

Antes de lanzar una campaña SEO en 2024 es importante que repases bien los tipos de búsqueda que hacen los usuarios a Google. Esto nos permite conocer sus necesidades concretas y ofrecer una respuesta directa a sus preocupaciones. Entre los tipos de búsquedas más frecuentes nos encontramos:

Navegacional : El usuario ya tiene claro lo que va a buscar. Un ejemplo es cuando se busca el nombre de una compañía directamente ;

Informacional : El internauta busca información directa sobre un tema que le preocupa o interesa ;

Transaccional : Es el tipo de búsqueda que define la intención del usuario de llevar a cabo una acción, por ejemplo, cuando busca ‘comprar (producto/servicio)’ ;

Local: Se refiere a las búsquedas acotadas por localización geográfica: ‘Restaurante griego en Madrid’, por ejemplo.

Otros tipos de búsqueda son los de noticias, imágenes o vídeos. Todos estos componentes deberán ser puestos en valor antes de lanzar una campaña SEO en 2024.

SEO on Page y SEO off Page

El SEO on Page se refiere a todos los aspectos y variables que se pueden controlar dentro del proyecto, esto es, el formato de nuestros contenidos, palabras clave, enlazado interno, etc. El SEO off Page, por su parte, trata las variables externas que no se pueden controlar, de forma directa al menos.

SEO local

El SEO local busca hacernos visibles en las áreas geográficas donde la empresa tiene actividad. Con las acciones de posicionamiento local será mucho más fácil comenzar a construir una reputación sólida que expandir.

Aprovechar las redes sociales para darse a conocer

Pensar en el SEO solo con aplicaciones en páginas web es un error. Los buscadores también utilizan el lenguaje SEO para comprender qué es lo que ofrece un perfil de empresa en las redes sociales y ofrecer un mejor resultado a quien hace la búsqueda. Por eso es importante, a la hora de lanzar una campaña SEO en 2024, no descuidar tu presencia y comunicación en las redes sociales. Las redes sociales ayudan a construir tu imagen de marca entre tu audiencia y contribuyen a la nota de " expertise " calculada por los motores de búsqueda.

Creación de la estrategia

La creación de la estrategia previa al lanzamiento de la campaña SEO debe tener en cuenta los siguientes factores para estar bien planteada:

Objetivos de la campaña y del proyecto ; Quiénes son los buyer persona ; Herramientas SEO: Google Analytics, Search Console, Ahrefs, Sistrix, etc. ; Investigación de palabras clave o keyword research ; Análisis de la competencia y mercado.

¿Qué diferencias hay entre el SEO y el SEM?

Existen muchas dudas sobre la diferencia entre SEO y SEM, se suelen a veces incluso confundir. El objetivo del SEO y del SEM es el mismo: hacer visible el proyecto digital, la diferencia estriba en cómo lo consiguen: el SEO pretende hacerlo de forma gratuita mientras que el SEM lo hace mediante herramientas publicitarias de pago.

¿Cómo funcionan en conjunto el SEO y el SEM?

No existe uno mejor que otro ya que las utilidades son diferentes: El SEM es de gran ayuda para potenciar la visibilidad de la marca cuando aún está arrancando y las estrategias SEO de posicionamiento orgánico se consolidan. El SEO, a su vez, ayudará a reducir la inversión publicitaria necesaria para estar visibles frente a nuestros potenciales compradores con el paso del tiempo.

En determinados momentos del desarrollo del negocio es interesante combinar las dos estrategias. Por ejemplo, cuando el negocio digital ya ha consolidado su posicionamiento, puede usar el SEM para aumentar las ventas en determinadas épocas del año como, por ejemplo, Navidad. Incluso en estos casos, tener en cuenta los factores de búsqueda para conectar con el usuario ideal es fundamental.

El SEM también tiene en cuenta los factores de posicionamiento web, tendencias y formas de búsqueda propias del SEO para lograr impactar con sus anuncios cortos en el público correcto para aumentar los ratios de conversión.