WhatsApp dejará de funcionar en tu teléfono a partir del 1 de marzo si tienes este modelo

WhatsApp es considerada por la mayoría de usuarios como la aplicación de mensajería líder en todo el mundo. Por ello, se mantiene en constante desarrollo, realizando actualizaciones cada cierto tiempo con el objetivo de mejorar sus prestaciones. Sin embargo, es muy común que los dispositivos móviles más antiguos no cumplan los requisitos mínimos de software para realizar estas actualizaciones, lo que provocará que algunos modelos dejen de ser compatibles con la aplicación desde el próximo sábado 1 de marzo.

Dispositivos que perderán la compatibilidad

En iPhone los modelos afectados serán el iPhone 5 y iPhone 5c.

En el caso de Samsung, se verán perjudicados los teléfonos Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini.

En la marca LG, Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90 son los modelos que quedarán obsoletos para utilizar WhatsApp.

En Sony, Xperia V dejó de ser compatible desde febrero de 2025 y desde el 1 de marzo se unen Xperia Z, Xperia SP y Xperia T.

En Motorola, los dispositivos que se incluyen en la lista son Moto G (1ª generación), Razr HD y Moto E 2014.

Por último, los modelos One X, One X +, Desire 500 y Desire 601 de la marca HTC no podrán seguir haciendo uso de la app de mensajería.

Notificación de aviso

Para cualquier tipo de móvil, desde la propia aplicación se enviará una notificación, alertando al usuario sobre la necesidad de actualizar el sistema operativo para poder seguir usando WhatsApp. Sin embargo, los dispositivos que han quedado ‘obsoletos’ no podrán realizar estas actualizaciones, obligando a cambiar de teléfono a quienes quieran seguir utilizándola.

Esto se debe a que, como muchas otras aplicaciones, WhatsApp requiere que los dispositivos cuenten con ciertas características para poder funcionar de manera eficiente, principalmente relacionadas con el sistema operativo y el almacenamiento. Al dejar de recibir actualizaciones de software, los dispositivos más antiguos no pueden acceder a las últimas novedades de cada aplicación y, tras pasar un determinado tiempo, simplemente se vuelven incompatibles con ellas.

En caso de cambiar de dispositivo, para no perder los datos de esta aplicación o de cualquier otra, es importante realizar una copia de seguridad. Cabe recordar que, si un dispositivo deja de ser compatible con WhatsApp, es muy posible que también deje de serlo con otras muchas aplicaciones.