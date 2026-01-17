Menú
¿Qué es el ransomware? Una amenaza que aprovecha contraseñas débiles

La Guardia Civil advierte de que una contraseña débil abre la puerta a la ciberdelincuencia.

clave de acceso a una platafomra. | Pixabay/CC/geralt

La Guardia Civil advierte de que el uso de contraseñas débiles facilita los ataques de ransomware, una de las formas de ciberdelincuencia más peligrosas en la actualidad. Este tipo de ataque consiste en infectar un dispositivo y cifrar toda la información almacenada, impidiendo el acceso a documentos, fotografías o archivos personales.

Una vez bloqueados los datos, los delincuentes exigen un rescate económico a la víctima a cambio de proporcionar la clave para recuperarlos, sin que exista garantía de que esto ocurra incluso tras el pago. Además del perjuicio económico, el ransomware puede provocar la pérdida definitiva de información valiosa y la paralización de la actividad personal o profesional.

Desde la Guardia Civil recuerdan que una contraseña robusta y bien protegida es una de las principales barreras de seguridad frente a este tipo de ataques, junto con el uso de sistemas actualizados y medidas adicionales como la autenticación en dos factores.

