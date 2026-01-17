¿Qué es el ransomware? Una amenaza que aprovecha contraseñas débiles

La Guardia Civil advierte de que el uso de contraseñas débiles facilita los ataques de ransomware, una de las formas de ciberdelincuencia más peligrosas en la actualidad. Este tipo de ataque consiste en infectar un dispositivo y cifrar toda la información almacenada, impidiendo el acceso a documentos, fotografías o archivos personales.

Una vez bloqueados los datos, los delincuentes exigen un rescate económico a la víctima a cambio de proporcionar la clave para recuperarlos, sin que exista garantía de que esto ocurra incluso tras el pago. Además del perjuicio económico, el ransomware puede provocar la pérdida definitiva de información valiosa y la paralización de la actividad personal o profesional.

🔐 ¿Conoces las consecuencias del uso de contraseñas débiles en dispositivos digitales? 🪲 Puedes ser víctima que ataques de #ransomware que cifran sus datos y exigen un rescate para recuperarlos. Utiliza contraseñas robustas, no te la juegues.#SeguridadInternet… pic.twitter.com/dxLdarIb3N — Guardia Civil (@guardiacivil) January 12, 2026

Desde la Guardia Civil recuerdan que una contraseña robusta y bien protegida es una de las principales barreras de seguridad frente a este tipo de ataques, junto con el uso de sistemas actualizados y medidas adicionales como la autenticación en dos factores.