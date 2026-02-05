Los conflictos internacionales impulsan nuevas campañas de ciberataques en 2025

El LiveSOC de Inetum detectó una alerta de ciberseguridad cada cuatro minutos y un incidente cada trece a lo largo de 2025, en un panorama marcado por el incremento de amenazas vinculadas a la guerra híbrida y conflictos internacionales.

Según informó este jueves la compañía líder europea en servicios digitales, el informe 'Threat Landscape 2025' revela un escenario cibernético dominado por campañas de sabotaje, espionaje y desinformación lideradas por grupos patrocinados por estados.

El documento señala que el LiveSOC de Inetum gestionó 154.601 alertas y 29.886 incidentes de seguridad durante el ejercicio, gracias a un modelo operativo reforzado por inteligencia artificial que permitió optimizar la detección temprana y reducir los falsos positivos.

Los expertos alertaron de un incremento sostenido de ransomware, del ciberespionaje impulsado por tensiones geopolíticas y del aumento del uso de la IA en los ataques, con más de 8.000 casos de ransomware registrados a nivel mundial.

Récord en ataques DDOS

El informe aborda el crecimiento mundial de los ataques de ransomware, que superaron los 8.000 casos en 2025, con un fuerte aumento en España, México y Colombia, afectando especialmente a sectores estratégicos como energía, industria y administraciones públicas.

Los ataques DDoS marcaron un récord histórico con un incremento del 358 por ciento, registrando picos de saturación nunca vistos anteriormente. La cantidad de vulnerabilidades publicadas durante 2025 aumentó un 20 por ciento respecto de 2024, obligando a acelerar su corrección.

La inteligencia artificial se ha convertido en un arma clave para los atacantes, pudiendo agilizar el ciclo de ataque desde la identificación de objetivos hasta el robo de datos, indicó la compañía.

El responsable de Threat Intelligence de Inetum, Emilio Jiménez, señaló que "nos encontramos ante un contexto de seguridad más complejo que en años anteriores, marcado por el aumento de ataques de ransomware y la incidencia de la guerra híbrida".

Estrategias para 2026

El informe anticipa para 2026 un aumento de ataques contra identidad digital, con una evolución del phishing hacia campañas más dirigidas y automatizadas mediante IA, además de perfilarse la criptografía postcuántica como prioridad estratégica.

Jiménez declaró que "las organizaciones necesitan adoptar estrategias de seguridad preventivas basadas en inteligencia de amenazas, siendo necesaria una mayor inversión para la protección de infraestructuras críticas y datos sensibles en 2026".

El documento subraya la necesidad de reforzar la defensa de sectores estratégicos mediante la implementación de tecnologías emergentes, incluyendo IA y aprendizaje automático, para detectar riesgos de forma temprana y agilizar la respuesta. Se destacó la importancia de la colaboración entre entidades a través de redes y alianzas, como la Red Nacional de SOC o foros como el FIRST, para hacer frente a las amenazas cibernéticas.

Formación continua

El informe enfatiza la capacitación y concienciación como elementos fundamentales, reforzando la formación continua del personal para reducir vulnerabilidades internas en las organizaciones.

Se espera que los conflictos internacionales continúen incidiendo ampliamente en el contexto de ciberseguridad durante 2026, con la identidad digital perfilándose como un vector prioritario para los atacantes.

La compañía europea, presente en 19 países con una densa red de centros, cuenta con un equipo de 27.000 consultores y especialistas que generaron unas ventas de 2.400 millones de euros en 2024.

El informe completo está disponible para consulta en el enlace facilitado por Inetum, que se asocia con los principales editores de software para afrontar los retos de la transformación digital con proximidad y flexibilidad.