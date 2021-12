Test de antígenos en Navidad, ¿qué hacer si das positivo?

Los encuentros sociales son una realidad en estas fechas. Y pese a que la mayoría de los organismos oficiales se han apresurado a recomendar evitar cualquier posible contacto con cualquier persona que no forme parte de nuestro círculo más íntimo, la Navidad es una de las épocas en las que resulta más complejo evitar determinados escenarios.

Inmersos en plena quinta ola de contagios, y con la mayoría de nuestros vecinos europeos llevando a cabo diferentes medidas que permitan un mayor control de la pandemia y una reducción de sus respectivas curvas, es momento de explorar todas las opciones que existen para, en el entorno doméstico, controlar limitar nuestra exposición a los contagios. Y es en este escenario cuando los test de antígenos se convierten en una de las mejores opciones que podemos encontrar.

Un método eficaz para esta Navidad

Las pruebas de autodiagnóstico están disponibles en la mayoría de las farmacias online de nuestro país. Este tipo de herramientas sirven para detectar cualquier posible contacto estrecho al que hayamos estado expuestos durante los últimos días. Durante los primeros meses de la pandemia, los test de antígenos estaban reservados únicamente para el uso hospitalario. Sin embargo, y de manera progresiva, las farmacias consiguieron su comercialización. Actuando como una de las barreras de contagio más efectivas que podemos encontrar en la actualidad.

Las autoridades sanitarias de nuestro país determinan que deben ser utilizados durante los primeros siete días desde la infección. Además, también en los primeros cinco días con síntomas. En el caso de la Navidad, es ideal que se realicen antes de acudir a las cenas y las comidas que tengamos planeadas, con independencia de nuestra sintomatología.

Estas pruebas cuentan con una sensibilidad superior al 90% y, además, también ofrecen una especificidad de un 97%. En ambos casos, superan los mínimos que son recomendables por parte de las autoridades de la Unión Europea.

¿Qué ocurre si doy positivo?

En el caso de que aparezca una única línea marcada a la altura de la letra C, el resultado es negativo. Si, en cambio, nos encontramos con dos líneas en los apartados C y T, el resultado es positivo. Ante esta segunda situación, es importante que conozcamos que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios afirma que las pruebas de autodiagnóstico "no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa''. Ni en personas con síntomas ni en asintomáticos". Por lo tanto, si hemos dado positivo, deberemos acudir a nuestro centro sanitario correspondiente para confirmarlo.

De manera preventiva, y hasta que exista la confirmación por parte del centro en cuestión, es recomendable no tener contacto con nadie y, en el caso de la Navidad, no acudir a ninguna celebración hasta poder ratificar nuestro negativo y tengamos la certeza de estar libre de cualquier posible amenaza.

Los test de autodiagnóstico se han consolidado como una de las mejores herramientas que podemos encontrar actualmente en el mercado para limitar nuestra exposición a los contagios. Acudir a nuestra farmacia de confianza para llevar a cabo su compra, también de manera online, la mejor inversión en materia de salud por la que podemos decantarnos.