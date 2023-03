Estrés laboral: un reto para nuestra sociedad

Lo primero que debemos saber es que el estrés es una respuesta que es normal en el cuerpo. La pregunta es ¿por qué queremos controlarlo? La respuesta es clara, cuando el estrés es por motivos laborales puede terminar generando problemas para el organismo.

Conociendo los síntomas perjudiciales para la salud, el estrés laboral

Como vas a ver, es necesario tomarse bastante serio este problema y no es sencillo convivir con este estrés. No es como un problema que se solucione pensando en otra cosa o evitando los malos olores, por lo que de no desaparecer es preciso buscar ayuda profesional.

Puede ocasionar agotamiento

Cuando se produce estrés, no se atiende, lo que puede terminar por causar que tengamos agotamiento de carácter laboral. Estamos hablando de un problema tan común que la OMS ha llegado incluir al agotamiento laboral en el manual de enfermedades. Se define como un síndrome que produce el estrés crónico en el trabajo, que ha sido imposible controlarlo de manera exitosa.

El agotamiento es una sensación de escasez de energía, donde se produce una distancia mental hacia el trabajo, con sentimiento de negatividad y que termina ocasionan una reducción en la eficacia profesional.

Puede hacer daño a tu ADN

Existen investigaciones que sugieren que el estrés crónico lo que hace es provocar un acortamiento de los telomeros, que son unas cubiertas protectoras en los extremos de los cromosomas.

Todo ello puede desembocar en un envejecimiento de las células de forma prematura. Así que ya sabes, conviene revisar tus niveles de estrés.

Puede hacer daño al cerebro

Existen estudios como el que se publicó en la revista Neurology, lo que hizo fue descubrir que los niveles altos en materia de cortisol, la hormona del estrés, los cuales están asociados con la reducción en el volumen cerebral y a la pérdida de memoria, sobre todo en las mujeres.

Provoca la aparición de nuevas enfermedades

En algunos casos, es posible que aparezcan enfermedades físicas o se provoquen algunas, tanto si estaban latentes como si no. Hay investigaciones que han podido asociar el estrés laboral con diferentes problemas de salud como enfermedades del corazón, diabetes o trastornos del sueño.

Los problemas en este sentido no se limitan al mundo desarrollado, pues existen problemas de estrés laboral en todos los países.

Uno de los problemas más habituales del estrés laboral es que puede llevar a quien sufre esta patología a una depresión, con el riesgo del desarrollo de desórdenes alimenticios. De la misma manera, es posible que empeoren los síntomas si se tiene una enfermedad mental.

¿Qué debe hacer la sociedad con este tema?

Sin duda, es fundamental no mirar para otro lado, pues estamos ante una problemática que ha aparecido por el gran ritmo de vida que se lleva en los trabajos. Las exigencias cada vez son más grandes y no todo el mundo está preparado para afrontar estas situaciones.

Así qué si sientes que tienes este estrés o conoces a alguien de tu entorno que lo sufre, toma medidas, no lo dejes crecer o puede empeorar tu vida diaria y la salud en general.