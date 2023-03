¿Qué efectos tiene el CBD en el cuerpo?

El sistema endocannabinoide (ECS, por sus siglas en inglés) es una extensa red de señales químicas y receptores celulares que se encuentra por todo el cuerpo humano, incluido el cerebro, los órganos, los tejidos conjuntivos, las células inmunitarias y las glándulas. La principal función del ECS es mantener la homeostasis, es decir, el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo en respuesta a los estímulos externos.

Actúa como el director de una orquesta, asegurándose de que todas las funciones del cuerpo estén sincronizadas. Este complejo sistema está involucrado en muchos procesos fisiológicos que son vitales para mantener una buena salud y bienestar, como el sueño, el estado de ánimo, el apetito, la memoria, el metabolismo o la respuesta inmunitaria. Diversos estudios han demostrado que regula alrededor de 15 funciones corporales principales.

El cuerpo humano produce naturalmente sus propios endocannabinoides, o cannabinoides endógenos, para respaldar el ECS, pero a veces puede tener una deficiencia y no funcionar de manera óptima. Y ahí es donde entra en juego el cannabidiol (CBD), el segundo fitocannabinoide más abundante en el cannabis. Este fitocannabinoide no psicotrópico interactúa con el sistema endocannabinoide para regular la homeostasis en el organismo, bloqueando la descomposición de los endocannabinoides y permitiendo que el cuerpo use más de los que ya está produciendo de forma natural.

Además, los productos de CBD interactúan con otros receptos del cuerpo, incluidos el receptor de serotonina 1A (o 5-HT1A) y los receptores de potencial transitorio TRPV1-TRPV2 y TRPV3. Debido a su interacción única con múltiples receptores, el CBD tiene muchos efectos diferentes en el cuerpo.

Efectos del CBD en el cuerpo

1. Alivio del dolor

El Cannabis Sativa es una planta que se ha utilizado para tratar el dolor durante miles de años. Los estudios han demostrado que el CBD puede ayudar a reducir el dolor crónico y la inflamación cuando se aplica por vía tópica. Y es que la interacción con el receptor TRPV1, que juega un papel fundamental en la detección y cronificación del dolor, le da al CBD propiedades analgésicas.

2. Combate la ansiedad y la depresión

Diversos estudios han demostrado que el CBD se puede utilizar para combatir los síntomas de la ansiedad y la depresión, sin causar efectos secundarios. El CBD interactúa con el receptor 5-HT1A, que está relacionado con el estado de ánimo. Gracias a su interacción con los receptores de serotonina, este fitocannabinoide no psicotrópico puede actuar como ansiolítico y antidepresivo.

3. Reduce el insomnio

Uno de los principales efectos del CBD es que mejora la calidad y la duración del sueño. El CBD influye directamente en la cantidad de adenosina que se produce en el cuerpo. La adenosina es un compuesto orgánico producido por el cuerpo para regular el cansancio, lo que nos hace sentir más somnolientos.

4. Protege contra enfermedades neurológicas

Debido a la forma en que el CBD interactúa con el sistema endocannabinoide, muchos investigadores creen que puede usarse como un tratamiento eficaz para trastornos neurológicos como la epilepsia y la esclerosis múltiple. De hecho, el CBD tiene la capacidad de unirse a diferentes receptores cerebrales para ayudar a controlar y prevenir los ataques epilépticos.