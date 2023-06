Desmintiendo mitos sobre la diabetes

Mito 4: "Los niños con diabetes no pueden comer caramelos nunca". Falso. Los niños con diabetes pueden ingerir cierta cantidad de alimentos dulces como parte de una dieta equilibrada, pero necesitan controlar la cantidad total de hidratos de carbono ingeridos, y esto incluye los dulces y los caramelos. Debido a que los caramelos no tienen un valor nutricional real y solo aportan calorías, se deben limitar, pero no necesariamente eliminarse por completo. No obstante, todos los niños y los adultos deben evitar el consumo excesivo de alimentos de escaso valor nutricional.