¿Cómo identificar una picadura de mosquito?

Mosquitos, arañas, abejas, pulgas, avispas... Insectos de todo tipo están en pleno auge en verano. Por ello, a medida que llega el buen tiempo, la exposición a picaduras aumenta, también porque se pasa más tiempo en la calle y en el campo. No obstante, aunque la mayoría no son graves y pueden tratarse de manera segura en casa, en ocasiones pueden infectarse, causar una reacción alérgica o incluso propagar alguna enfermedad.

El motivo es que, cuando un insecto pica, inyecta en el cuerpo veneno que hace que el sistema inmunológico responda. A menudo, la respuesta inmediata del cuerpo incluye enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la mordedura. Las sustancias tóxicas actúan de manera local o sistémica, en función de la clase de insecto, la cantidad de sustancia tóxica y la respuesta del organismo.

Para ser más exactos, entre el 56 y el 94% de los adultos ha sido picados al menos una vez por una abeja o una avispa y, excepto en casos graves, uno no sabe lo molesto que puede llegar a ser hasta que no le pican en la nariz. Sin embargo y afortunadamente, las reacciones que precisan tratamiento médico son poco frecuentes, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Lo importante es identificar qué bicho ha picado y cuándo es grave o potencialmente grave una reacción.

En general, para aliviar las molestias, habrá que aplicar hielo y limpiar con agua y jabón de manera suave para no romper las posibles ampollas. Y, sobre todo, hay que evitar rascarse para no erosionar la piel y también para impedir infecciones. Pero, ¿Cómo distinguir una picadura según el insecto?

Abejas

Aunque normalmente las abejas no son agresivas, tienden a picar cuando ven amenazada la colmena o se sienten agredidas. La mayoría de las picaduras de abeja provocan dolor, hinchazón, picor y enrojecimiento, de aproximadamente un diámetro menor de diez centímetros y dolor más o menos intenso. La reacción suele durar unas horas. Pero, ¿Cómo saber que es una abeja y no una avispa? Por un sencillo motivo, ha dejado el aguijón clavado en la piel.

Si hay aguijón, algo que no sucede en el 100% de los casos, es importante retirarlo con los dedos o pinzas esterilizadas, lavar la zona y aplicar frío local. Si el picor es molesto, se puede tomar algún antihistamínico oral; y si la rección es extensa, a veces se recomienda el uso de corticoides.

Otra cosa son las reacciones sistémicas que se presentan solo en personas alérgicas y solo entre un 2,3% y 2,8% de las picaduras desarrollan una reacción así. Generalmente ocurre a los pocos minutos y, además de la reacción local, aparecen síntomas en cualquier órgano: prurito, urticaria generalizada, vómitos, diarrea, relajación de esfínteres, debilidad, confusión, hipotensión y pérdida de consciencia (shock anafiláctico).

Avispas

La picadura es muy dolorosa y se asemeja a la de la abeja aunque, a diferencia de estas, no dejan aguijón y no mueren, por tanto, pueden picar varias veces. Además, puede estar un poco caliente al tacto, provocar picazón e hinchazón. Esta zona hinchada suele quedar coronada por un pequeño punto central y una marca blanca, señal por donde el aguijón ha perforado la piel.

Picadura de mosquito

Es la más habitual y la que más incordia en las noches de verano. Su único síntoma es picor y, en algunos casos, inflamación de la zona con forma de haba roja y un pequeño punto en el centro. Identificar una picadura de mosquito puede parecer una tarea sencilla, pero es fundamental para tomar las medidas adecuadas y evitar molestias o complicaciones. Los mosquitos son insectos pequeños pero pueden causar irritación y malestar significativos debido a sus picaduras.

Las picaduras de mosquito suelen ser pequeñas protuberancias rojas en la piel, generalmente acompañadas de picazón intensa. A menudo se presentan en grupos o líneas, ya que los mosquitos tienden a picar varias veces en un área cercana. La picadura inicial puede no ser dolorosa, pero después de un tiempo puede sentirse una leve sensación de ardor. La reacción de cada persona varía: algunas personas pueden experimentar una hinchazón significativa y enrojecimiento, mientras que otras pueden tener una respuesta más leve.

La picazón es uno de los síntomas más característicos de las picaduras de mosquitos. Puede ser tan intenso que puede llevar a rascarse la piel, lo que puede causar lesiones y aumentar el riesgo de infección. Si bien las picaduras de mosquito son generalmente inofensivas, en algunas regiones del mundo pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el virus del Nilo Occidental.

El tratamiento de una picadura de mosquito generalmente se centra en aliviar la picazón y reducir la inflamación. Se pueden aplicar compresas frías o productos tópicos con ingredientes como calamina o aloe vera para reducir el malestar. Los antihistamínicos orales también pueden ayudar a disminuir la picazón y la hinchazón.

Arañas

Más que picar, muerden. Se identifican porque dejan dos marcas de punción y una pústula enrojecida y sensible. Aunque tarda en desaparecer, no merecen más cuidado que una buena higiene. Las arañas que se ven habitualmente en las casas no son peligrosas, sí lo son otras, como la viuda negra o la tarántula, cuya mordedura reviste mayor gravedad, tanto es así que pueden llegar a ser mortales. Las arañas de la clase viuda inyectan un veneno que contiene una neurotoxina que provoca agitación psicomotriz y contractura muscular generalizada.

En la mayoría de los casos aparece una mancha roja en la piel con dos puntos en el centro, que son las marcas que dejan los dientes tras la mordedura. También puede aparecer una roncha, seguida de enrojecimiento y sensibilidad. Las reacciones alérgicas graves a la picadura de una araña pueden requerir atención médica.

Chinches

Se reconoce porque actúan en manada, casi siempre por la noche, y dejan racimos de erupciones rojizas en la zona del cuerpo atacada. Las picaduras de chinche suelen aparecer en grupos o en una línea recta en áreas expuestas de la piel, como brazos, piernas, cuello o espalda. Las picaduras de chinches pueden causar irritación y molestias significativas.

Las picaduras de chinche se asemejan a pequeñas protuberancias rojas o inflamadas en la piel. Pueden ser similares a las picaduras de mosquitos o pulgas. En algunos casos, la picadura puede desarrollar una pequeña ampolla en el centro. Uno de los síntomas más comunes de las picaduras de chinche es una picazón intensa en el área afectada. La picazón puede ser muy molesta y durar varios días. En algunos casos, es posible encontrar pequeñas manchas de sangre en las sábanas o la ropa de cama, causadas por las chinches que se aplastaron después de alimentarse.

Pulgas

También atacan en grupo y suelen dejar tres o cuatro picaduras en línea recta en cualquier parte del cuerpo. Tienen forma de ronchón rojizo y un pequeño halo alrededor. El picor aparece inmediatamente y manera intensa. Pueden provocar urticaria o una erupción cerca de la mordedura. Es importante evitar rascarse para no derive en infección bacteriana.

Las picaduras de pulgas suelen ser pequeñas protuberancias rojas o inflamadas en la piel, similar a las picaduras de otros insectos como mosquitos. Pueden ser ligeramente elevadas y tener un centro más claro. Uno de los síntomas más característicos de las picaduras de pulgas es la picazón intensa que se desarrolla en el área afectada. La picazón puede ser muy molesta y durar varios días.

Hay que tener en cuenta que las picaduras de pulgas a menudo se agrupan en grupos o líneas en áreas expuestas de la piel, como piernas, tobillos, cintura y brazos. Pueden aparecer en patrones de tres o cuatro picaduras en fila. Debido a la intensa picazón, es común que las personas se rasquen la zona afectada, lo que puede llevar a la irritación de la piel e incluso a la formación de heridas o infecciones secundarias.

Garrapatas

Son parásitos y su picadura provoca un enrojecimiento intenso, erupción, sensación de ardor y dolor. Tienen preferencia por las axilas, la ingle y la cabeza. En los casos más graves puede provocar dificultad para respirar. Es importante extraer la garrapata cuidadosamente con unas pinzas para evitar que la cabeza quede en el interior de la piel. Aunque la picadura e inofensiva, la garrapata es transmisora de algunas enfermedades.

Puede ser difícil sentir la picadura de una garrapata, ya que suelen adormecer la piel antes de comenzar a alimentarse. Sin embargo, después de que la garrapata se ha adherido y comienza a alimentarse de sangre, es posible sentir una pequeña sensación de picazón o ardor en el lugar donde está anclada. Además, después de que la garrapata se ha retirado, es posible que notes una pequeña inflamación y enrojecimiento en el área de la picadura. Esto es una respuesta natural del cuerpo a la picadura.

Hormigas

¿Quién no se ha encontrado alguna vez un ejército de hormigas bajo los pies? Su mordedura, además de ser dolorosa, deja la piel con sarpullido e hinchazón. Especialmente intensa es la de las pequeñas hormigas de fuego. Sus síntomas: puntos rojos, pústulas o ampollas blancas, pueden aparecer hasta dos días después.

Las hormigas a menudo muerden en grupos o líneas, lo que puede resultar en múltiples mordeduras en un área pequeña de la piel. Estas mordeduras pueden parecerse a una serie de puntos rojos o inflamados. También hay que tener claro que diferentes especies de hormigas pueden causar mordeduras con características ligeramente diferentes. Por ejemplo, las hormigas de fuego pueden causar mordeduras dolorosas y con ampollas, mientras que las hormigas carpinteras pueden dejar mordeduras menos dolorosas pero con picazón.

¿Por qué los insectos prefieren a algunas personas?

Es verdad que hay personas que son auténticos imanes para los mosquitos y otras pasan desapercibidas. Tanto es así que hay numerosas investigaciones sobre ello y ahora, investigadores de la Universidad Rockefeller de Nueva York observaron que los insectos se sienten atraídos por los ácidos carboxílicos, un grupo de moléculas que cada persona segrega en cantidades diferentes y multiplican por cien el interés para algunos mosquitos. Otro estudio detectó la preferencia de los mosquitos tigres por el grupo sanguíneo 0.

Consejos prácticos para evitar picaduras