Mónica García consigue poner a todos los médicos de acuerdo: su reforma es un "ataque" y un "desprecio"

Un día después de la primera reunión sobre el borrador del nuevo Estatuto Marco con las condiciones laborales para los sanitarios, la indignación entre los médicos sube de nivel. Lejos de calmar los ánimos, la confirmación de que Mónica García seguirá adelante con algunas de las medidas que más han indignado al sector, como la de la exclusividad en la pública de jefes de servicio y otros cargos, ha llevado este jueves a la celebración de una rueda de prensa conjunta de toda la profesión médica.

Y en un comunicado, sindicatos, agrupaciones y sociedades médicas muestran su "absoluto rechazo" al documento que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. El rechazo de la profesión es unánime. Supone "un ataque directo", denuncian, ya que deja "completamente desasistido" al médico con las propuestas que se hacen respecto a jornada laboral, reclasificación profesional y el régimen de incompatibilidad, cuestiones que, en el caso de las dos primeras, "durante el largo proceso de reuniones de trabajo para debatir y recoger aportaciones de los representantes sindicales, se han dejado de lado sin ser sometidas a ningún tipo de negociación", denuncian.

Todos ellos expresan su sorpresa tras comprobar cómo no sólo no Mónica García no ha tenido en cuenta las propuestas aportadas, sino que han visto que el borrador facilitado de la futura norma "empeora la actual": no elimina la obligatoriedad de hacer guardias, y no contabilizan estas horas como tiempo trabajado para la jubilación; la retribución de las guardias sigue siendo inferior a la de la hora ordinaria; no se regulan las guardias localizadas; mantiene para los médicos una jornada obligatoria de 48 horas y plantea una jornada especial de hasta 150 horas más; no computa las horas de descanso diario semanal post-guardia y obliga a su recuperación, denuncian.

Además de "este agravio", añaden, "hemos comprobado hasta dónde se pretende ningunear al médico, un profesional con una formación de 360 créditos y nivel MECES III (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y con mayor responsabilidad y cualificación en el proceso asistencial, que termina englobado en el mismo grupo profesional que otras categorías a las que se les exige una formación de 240 créditos (nivel MECES II), todo ello sin ningún aumento retributivo o aumentos que simplemente afectan al resto de graduados pero no al médico.

Por si esto fuera poco, lamenta el texto acordado, el futuro Estatuto Marco añade un sistema de incompatibilidades más rígido que el actual que, aunque se fije para cargos intermedios, "es a los médicos a quienes nos afecta casi exclusivamente". Ante esto lanzan la preguntan: "¿Acaso no resulta evidente la pérdida inevitable de talento y experiencia que esto supondrá para el sistema público?".

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que engloba a los Sindicatos Médicos de 14 comunidades autónomas más los territorios dependientes de INGESA, junto a Sindicato Médico Andaluz (SMA), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Metges de Catalunya, Sindicato Médico de Euskadi (SME), Sindicato O´Mega de Galicia, Asociación MIR España, Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD Médicos), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), el Foro de la Profesión Médica y otras agrupaciones y sociedades médicas lanzan un mensaje directo a Mónica García: "No resulta difícil entender que la profesión entera, desde los estudiantes de Medicina hasta el más experimentado Jefe de Servicio de hospital, pasando por el residente de primer año, han recibido este texto con la indignación que supone ver plasmado negro sobre blanco lo poco que te cuida el sistema sanitario y el desprecio hacia el esfuerzo que ha supuesto llegar hasta ahí, un desprecio que decepciona aún más si cabe al proceder de un ministerio que dirige una persona que conoce sobradamente la profesión".