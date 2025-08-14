Los quesos franceses que han provocado dos muertos por listeriosis también se vendieron en España

Los quesos fabricados por la empresa francesa Chavegrand que podrían ser el origen de un brote de listeriosis que ha provocado la muerte de dos personas en Francia se exportaron a una treintena de países entre los que está España, según ha confirmado el Ministerio de Agricultura.

Las autoridades sanitarias francesas anunciaron este martes que habían identificado un brote de listeriosis vinculado a la empresa Chavegrand, que tiene su centro de producción en la localidad de Lascoux, en el centro del país, y que trabaja para diferentes marcas vendidas en supermercados Leclerc, Lidl, U, Aldi o Carrefour.

El pasado 9 de agosto, la compañía envió un mensaje a sus clientes en Francia y en el extranjero para que retiraran del mercado una larga lista de lotes de queso de leche pasteurizada de vaca o de cabra, en total una cuarentena. Además, el Gobierno francés ha pedido a las personas que tengan esos productos que no los consuman y que si los han comido estén atentos a la aparición de posibles síntomas que pueden aparecer hasta ocho semanas más tarde, como fiebre, dolores de cabeza o musculares, en cuyo caso se debe acudir al médico.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha indicado este miércoles a EFE que, por el momento, y con los datos de los que dispone, esos quesos se vendieron en 14 países de la Unión Europea (UE), entre ellos España. Se trata de Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Eslovaquia, España, Suecia, Hungría, Finlandia, Austria, Estonia y República Checa.

Fuera de la UE, los quesos sospechosos también se comercializaron en Madagascar, Polinesia Francesa, Costa de Marfil, Burkina Faso, Reino Unido, Camboya, Canadá, Hong Kong, Mauricio, Nueva Caledonia, Malasia, Corea del Sur, Japón, Singapur, Suecia, Australia y Estados Unidos.

Francia ha puesto en marcha una serie de notificaciones a través del Sistema de Alerta Rápida para la Alimentación Humana y Animal (RASFF, en sus siglas en ingles) en el que se precisa que el brote de listeria en Francia ha afectado a 21 personas, una cifra que podría seguir aumentando en los próximos días.

En Francia, la listerioris (generada por una bacteria) es la segunda causa de muerte por intoxicación alimentaria por detrás de la salmonela, con varias decenas de fallecimientos cada año.