Mónica García presume de bandera "contra el genocidio" en el día de la huelga médica en toda España contra su gestión

La revuelta médica contra el proyecto del nuevo Estatuto Marco, que deja sin resolver cuestiones clave la profesión, ha sumado otro capítulo con una huelga en toda España, la segunda, convocada por la Confederación Estatal de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz. Además del día de paros, miles de médicos han participado en una manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad entre consignas contra Mónica García, cuya gestión le ha puesto en contra a la gran mayoría de quienes eran sus colegas.

La ministra no se ha manifestado sobre la jornada de huelga de médicos y fuentes del ministerio se han limitado a reconocer su derecho a la protesta y achacar el malestar a años de "sobrecarga y precariedad", insistiendo en que el nuevo texto "mejora los derechos de todo el personal sanitario, reduce la precariedad y pone fin a las guardias de 24 horas". En redes sociales, la muy activa Mónica García no se ha referido a la manifestación sino que ha publicado un mensaje con la pancarta que cuelga de su ministerio: una gran bandera palestina que reza "stop genocidio, con los derechos humanos y el derecho a la salud". El tuit ha generado una cascada de comentarios, también de personal médico, reprochándole que calle sobre las masivas protestas contra su gestión y censurando su "cinismo".

El Ministerio de Sanidad contra el genocidio. pic.twitter.com/6vQkOJM3XS — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 3, 2025

En la marcha, la secretaria general de la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato antaño muy próximo a la ministra en sus protestas contra Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de que "la profesión ha despertado y esto no va a parar hasta que dejemos de tener el maltrato que supone tener una jornada diferente a cualquier otro profesional o trabajador de España".

Ángela Hernández, también portavoz de Agrupación por un Estatuto Medico y Facultativo (APEMYF), ha destacado que las condiciones laborales ahora sí preocupan a los médicos, algo que durante "décadas" no ha pasado, y que por este motivo reclaman un Estatuto propio para médicos y facultativos, algo que desde Sanidad ya han rechazado. "Lo que queremos es un Estatuto médico y facultativo, no porque queremos ser diferentes de los demás, sino porque, por desgracia, desde el 2003 ya lo somos. Somos la única categoría que tiene una jornada complementaria o guardias, que es de carácter obligatorio, que es lo peor, hasta los 55 años en toda España o 50 en Cataluña, pagado a menos de la hora ordinaria y que además no nos sirve de nada para reducirnos años de cara a la jubilación", ha añadido.

La manifestación, que ha comenzado frente al Congreso de los Diputados y que ha finalizado en la sede del Ministerio de Sanidad, ha contado con la asistencia de unas 3.000 personas, según han estimado desde Amyts y fuentes policiales.

Durante el recorrido, los manifestantes han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Nos llaman héroes, somos esclavos', 'Quiero trabajar las mismas horas que los demás' o 'Somos A1+', y han lanzado cánticos como 'Mónica, escucha, tu Estatuto no nos gusta', 'Mónica, escucha, esta también era tu lucha' o '24 horas sin parar no se puede trabajar'.

"La situación médica tiene una situación difícil (...) por un lado por el tema de las guardias trabajadas que luego no están cotizadas y no cuentan, por ejemplo, a efectos de jubilación, jornadas enormes a nivel de guardias hospitalarias y, a nivel de Atención Primaria, que es lo que yo conozco, sobrecarga asistencial importante (...) Los médicos no somos ni mejores ni peores que otras categorías profesionales del sistema sanitario, pero sí que es verdad que tenemos unas características especiales", ha declarado a Europa Press el médico de Familia Javier Amador.