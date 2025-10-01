Todos los sindicatos acorralan a Mónica García y su gestión "de vergüenza": "Está paralizada, tiene que dimitir"

A pesar de que el proyecto estrella de Mónica García al frente de la cartera de Sanidad ha terminado siendo una ampliación de la Ley Antitabaco –que por el momento sólo es un anteproyecto de ley—, esta llegó al frente del Ministerio prometiendo que aprobaría un nuevo estatuto marco para los médicos y sanitarios en el primer año de legislatura. Sin embargo, este no se ha llevado a cabo y los borradores que ha presentado como propuesta no han recibido el visto bueno de la profesión.

Por ello, este miércoles ha comenzado una de las peores semanas de García en el cargo, ya que los sindicatos le han convocado una concentración a las puertas del Ministerio para protestar contra su "parálisis". La convocatoria corría a cuenta de Satse –sindicato de enfermeros—; Comisiones Obreras (CCOO); la Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Confederación Intersindical Gallega (CIG).

Estas son las organizaciones que cuentan con representación en la mesa de negociación del estatuto marco, que se volverá a reunir este jueves en el marco del Foro Marco del Diálogo Social. Sin embargo, no son las únicas que se encuentran en contra de la gestión de García, que llegó con el apoyo de los sindicatos al Ministerio por estar enrolado Más Madrid en Sumar; sino que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) también ha convocado una huelga de médicos para este viernes 3 de octubre.

Todos contra Mónica García

Por un lado, las agrupaciones que se han concentrado este miércoles se posicionan en contra de las condiciones económicas y laborales que ha propuesto García en el borrador del Estatuto marco; y, por el otro, los médicos, además de estas reivindicaciones, piden un estatuto propio complementario al estatuto marco de las profesiones sanitarias.

En cualquier caso, ambos bandos rechazan la gestión de Mónica García, a la que le piden la dimisión por no haber sido capaz de aprobar su gran proyecto. "Sin nosotros, la Sanidad se hunde", han advertido las asociaciones convocantes en el manifiesto de este miércoles antes de asegurar que el borrador que propone García es "viejo, injusto y vacío". "Si no escuchan, si no cumplen nos verán en la calle, en los hospitales, en cada centro de salid", apostillaba el comunicado leído este miércoles.

"No sabe cómo salir de ahí"

Asimismo, en declaraciones a Libertad Digital, el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha destacado que la titular de Sanidad "abrió un melón y no sabe cómo salir de él", ya que esta se encuentra acorralada por toda la profesión al haber presentado un borrador "de vergüenza". "Ha conseguido unirnos a todas las asociaciones sindicales contra su gestión", ha apostillado antes de deslizar que debería haber dimitido de su cargo: "Hay por tantas cosas por las que tendrían que dimitir tantos ministros".

En este sentido, aunque algunas asociaciones sindicales vinculan parte de las condiciones recogidas en el Estatuto como reivindicaciones de las comunidades autónomas, aunque uno de los manifestantes ha reconocido en sus palabras a este diario que "son imposiciones del Ministerio".

Contaba con el favor de los sindicatos

De la misma forma, un enfermero ha explicado a LD que al incorporarse como ministra, Mónica García contaba con el favor de los sindicatos por su perfil de médico cercana a los mismos durante su ejercicio de la profesión, pero que esta ha perdido el apoyo de los mismos: "Creo que le movían buenas intenciones cuando llegó al Ministerio pero no ha conseguido cristalizar ninguna".

Por su parte, los representantes de las asociaciones convocantes han tachado de "extrema gravedad" los rumores –inciertos según la dirigente de Sumar— de que el Ministerio pretendía romper la negociación e imponer sus condiciones recogidas en el último borrador. Además, han reclamado una mejora suficiente de las condiciones laborales de los sanitarios para que las nuevas generaciones no se marchen a otros países a trabajar: "Estamos hipotecando el futuro".

Entre otras reivindicaciones, los sindicatos piden que la jornada laboral se rebaje a las 35 horas semanales –sin contar guardias—; una recalificación de las profesiones de los sanitarios; y que haya posibilidad de jubilarse anticipadamente con unas condiciones "dignas".