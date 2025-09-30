La gestión de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad no está siendo tan idílica como se podría haber esperado de una cartera que apenas tiene competencias por estar su materia transferida a las comunidades autónomas. De hecho, esta semana entre finales de septiembre y principios de octubre la exlíder de Más Madrid afronta alguno de sus peores días al frente del Ministerio: tendrá que soportar una concentración contra su borrador de estatuto marco el miércoles, reuniones con los sindicatos sin cerrar un acuerdo por el mismo en el contexto del Foro Marco del Diálogo Social el jueves y una huelga médica el viernes.

En primer lugar, es destacable que aprobar un nuevo estatuto marco para los médicos es la promesa política que más rechazo ha generado en el seno de los médicos del país, que rehúsan, entre otras medidas, a no poder trabajar también en la sanidad privada durante los primeros cinco años de profesión. Por ello, las organizaciones SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado una nueva concentración —la tercera en menos de un año— frente a las puertas del Ministerio, en el madrileño Paseo del Prado, para este miércoles 1 de octubre.

En este clima de presión depositada sobre la dirigente de Más Madrid, tiene previsto producirse la primera reunión del Foro Marco del Diálogo Social, convocada para el 2 de octubre. Los sindicatos y las administraciones autonómicas y el Gobierno se verán las caras sin que hayan llegado a un acuerdo; por lo que los sindicatos médicos aprovecharán para trasladar a los responsables políticos su posicionamiento contra el último borrador presentado por García.

Huelga médica el viernes

Los sindicatos médicos han defendido desde el inicio de la legislatura la necesidad de reformar el estatuto marco de los sanitarios, si bien han exigido desde el primer momento que existiese un estatuto marco exclusivo para los médicos, que se acabasen las guardias de 24 horas y que estas fuesen pagadas con mejor retribución que la actual.

Además de todo esto, el Comité de Huelga de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado una huelga médica para este viernes con el objetivo de volver a denunciar el "nuevo insulto" que supone el borrador para la profesión. Estos sindicatos reclaman que no desaparezcan los incentivos para puestos de difícil cobertura, ni el derecho a negociar las vacaciones; al tiempo que piden establecer ratios adecuados de personal y el derecho a la conciliación.

Todo ello, será exigido en una nueva manifestación que partirá el viernes del Congreso de los Diputados y acabará también frente al Ministerio de Sanidad. Con ello, concluirá una de las semanas más tensas de Mónica García desde que es ministra.