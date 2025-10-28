Domingo Jiménez: en otros países "se sigue tendiendo al contrato de concesión administrativa"

El Foro Colaboración Público-Privada en el Sector Sanitario, organizado por Libertad Digital y celebrado en el Instituto de la Ingeniería de España, ha acogido una mesa redonda dedicada a la evolución y los casos de éxito en la gestión sanitaria. En ella han participado Domingo Jiménez, director para Europa de Sacyr Concesiones, y Fernando Martín de Lara, consejero delegado de 300K Solutions.

Sacyr se encarga de explotar dos hospitales de la Red de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud: el proyecto de concesión del Hospital del Sur, en Parla, y el Hospital Universitario del Henares, también conocido como Hospital del Henares, en Coslada.

Por su parte, 300k Solutions es una compañía de biotecnología en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Gracias a su sólida base tecnológica, la empresa está especializada en ofrecer soluciones avanzadas para la estabilización de muestras biológicas a temperatura ambiente.

Apuesta por la "concesión administrativa"

En otros países "cada vez más se sigue tendiendo al contrato de concesión administrativa, que un privado provee la infraestructura, la financia, la diseña y la opera por 25 o 30 años para recuperar la inversión anterior", ha señalado Jiménez.

De igual manera, el representante de Sacyr ha señalado los modelos de éxito del Hospital de Parla y Coslada o el de Antofagasta en Chile. En cuanto al hospital chileno, Jiménez ha señalado que "nosotros para la oferta hicimos un diseño más compacto con la idea de reducir los recorridos de todos los servicios sanitarios, de todas las personas que tienen que operar en el hospital".

Sobre las concesiones hospitalarias desde Sacyr han señalado que "vemos que se ha abandonado un poco, desde los 2000 a ahora, este mecanismo de financiación de infraestructura hospitalaria", ha señalado Jiménez, que según él se debe a dos motivos: que la normativa contable pública obliga a la administración a apuntarse la deuda en su balance y el problema con la Ley de Desindexación.

"Excesiva burocracia"

Por su parte, la moderadora, Ana Hernández ha preguntado a Fernando Martín de Lara qué cambiaría él del sistema sanitario español. De Lara ha criticado la "excesiva burocracia" y la "regulación que hay que cumplir" que viene de Europa y que se tiene que trasponer en nuestro país.

De Lara ha señalado que los procesos relacionados con el material sanitario, de desarrollo del producto, la validación y la parte final del proceso de ventas son muy largos. "Yo he llegado a tardar un año y medio para firmar un contrato con un hospital español público para dejarles mi tecnología para que la validasen", ha explicado.

Sobre la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado, Jiménez ha vuelto a intervenir para explicar que "con datos prácticos se puede demostrar la eficiencia del modelo de colaboración público-privado".

Además, el director para Europa de Sacyr Concesiones ha señalado que "nosotros estamos obligados a presentar las cuentas anuales al Servicio Madrileño de Salud y en todos los países igual, se presentan cuentas anuales de la sociedad concesionaria. Con lo cual, ellos pueden saber cómo está evolucionando la gestión".

Innovación tecnológica en el sistema sanitario

Sobre el papel que debería jugar la innovación tecnológica privada dentro del sistema sanitario, el consejero delegado de 300k Solutions ha señalado que "tiene que existir esa colaboración". De no ser así, "es imposible, porque ellos son los que tienen los problemas que hay que resolver", ha matizado.

Para explicarlo ha mencionado el dicho de "zapatero a tus zapatos" para defender la idea de que "cada uno haga lo que tenga que hacer de una manera eficiente y eficaz".