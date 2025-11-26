España roza el fin de las restricciones comerciales tras un mes sin gripe aviar en granjas

España ha superado ya el primer mes sin notificar nuevos casos de gripe aviar en aves de granja. El último foco se declaró el pasado 20 de octubre en Castilla y León. No obstante, persiste una relevante circulación del virus en aves silvestres, donde se siguen reportando casos semanalmente.

Esta situación aproxima cada vez más a nuestro país a recuperar el estatus de libre de gripe aviar en las explotaciones, un hecho fundamental que permitiría levantar las restricciones comerciales que pesan sobre las zonas afectadas, según han confirmado fuentes del sector.

Los protocolos veterinarios exigen que transcurran 28 días sin nuevos positivos en granjas una vez concluidas las labores de limpieza y desinfección de la última explotación afectada. Durante este último mes libre de casos en instalaciones ganaderas, el sector avícola ha mantenido el confinamiento total de las aves de corral criadas al aire libre para impedir cualquier contacto con la fauna silvestre.

España decretó el confinamiento obligatorio de todas las aves criadas al aire libre el 13 de noviembre, una medida todavía en vigor y en la actualidad se han sacrificado más de 2,5 millones de gallinas ponedoras, lo que supone un 5% del total de aves censadas.

En el transcurso del año se han detectado 121 focos en aves silvestres y 14 en domésticas, obligando al sacrificio de más de dos millones de animales en granja, fundamentalmente gallinas ponedoras.