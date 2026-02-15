Miles de médicos exigen en Madrid la dimisión de Mónica García por su traición con el Estatuto

Un total de 5.000 médicos y facultativos según datos de la Delegación del Gobierno (8.000 según la organización) han recorrido este sábado las calles de Madrid para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García y mostrar su rechazo al acuerdo del Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos no profesionales "a espaldas de los facultativos".

"Mónica García, dimisión", "Mónica, traidora" o "Sin médicos no hay Sanidad" son algunos de los mensajes que se han escuchado en la manifestación convocada por el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La protesta, antesala a los cinco días de huelga nacional convocados para la próxima semana, que se desarrollarán entre el lunes y el viernes, ha arrancado a las 12.00 horas de este sábado y ha tenido como punto de partida el Congreso de los Diputados, bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo'.

Gel Mirández, médico de urgencias y miembro del sindicato médico de Galicia, ha afirmado que "en todas las Comunidades Autónomas" los profesionales están en contra del Estatuto de Marco "tal y como lo ha redactado este gobierno".

"No ser como esclavos"

Mirández ha explicado que los médicos y facultativos están protestando "desde que Mónica (García) empezó a negociar el nuevo estatuto". "Queremos trabajar igual que los demás. No tener que ser como esclavos, que tenemos que hacer horas extraordinarias que llaman guardias y que no contabilizan para nada. Ni para la pensión, ni para poder jubilarte antes. Es un poco discriminativo", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que "ahora, tal y como está la medicina, no hay vida".

"Hasta ahora, a los médicos más mayores con la vocación les bastaba todo y ya está, pero para la gente joven ya no es solo vocación, también quiere vida. En cuanto entras en un hospital, te casas con el hospital, no te casas con tu familia. Entonces, estas son cosas que van a cambiar con la gente nueva", ha expresado Mirández en declaraciones a Europa Press durante la manifestación.

Por su parte, la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Teresa Serrano, ha criticado que "las guardias de 24 horas sean jornada complementaria y que, aparte de no estar cotizadas, sean un elemento imprescindible para poder tener un salario digno". "Estar trabajando 24 horas es inhumano", ha subrayado durante la protesta.

La concentración ha finalizado frente al Ministerio de Sanidad, donde los responsables sindicales han leído un manifiesto con sus principales reivindicaciones, entre las que destacan la negociación de un texto exclusivo que recoja "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de médicos y facultativos.

Acuerdo entre Sanidad y sindicatos de clase

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, en negociaciones durante los últimos tres años. El texto, que lleva 23 años sin actualizarse, deberá pasar ahora por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, el Comité de Huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo porque no se ha permitido una "verdadera negociación" de las reivindicaciones sindicales y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones conjunto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud.

Ante la convocatoria de huelga, García envió la semana pasada una carta al Comité de Huelga en la que emplazaba a los sindicatos a recurrir a las iniciativas parlamentarias disponibles para conseguir un Estatuto propio o a negociar directamente con las comunidades autónomas sus condiciones laborales.

En la misiva, la titular de Sanidad señalaba su respeto al derecho a huelga, pero, al parecer, no del todo para los médicos. García precisaba que utilizar este recurso supone un "impacto sobre la ciudadanía, con un perjuicio para los pacientes y el funcionamiento del sistema".

La huelga médica de la semana que viene será la primera de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, han detallado que hay concentraciones confirmadas a lo largo de la semana en Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.