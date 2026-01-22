Rebelión total de los médicos contra Mónica García: convocan huelga una semana al mes

Como venían advirtiendo, las organizaciones médicas que integran el Comité de Huelga han anunciado la convocatoria de un parón nacional indefinido a partir del próximo 16 de febrero. El objetivo es continuar mostrando su rechazo frontal al Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad de Mónica García y exigir una regulación específica para el colectivo.

El formato de protesta acordado consiste en una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se extenderá, en una primera fase, hasta junio.

De forma específica, los paros afectarán a las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Así lo han detallado en un comunicado conjunto la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Como preludio a estas jornadas, el comité ha convocado además una nueva manifestación unitaria en Madrid el sábado 14 de febrero. Buscan que los facultativos de todas las regiones exhiban su rechazo unánime a la norma ministerial y reclamen un marco jurídico acorde a su formación y responsabilidad.

A pesar de la seriedad que suponen estas convocatorias, los sindicatos aseguran mantener la "mano tendida" al diálogo e instan a Sanidad a reconsiderar su postura. También recuerdan que las reivindicaciones afectan tanto al ministerio que dirige García como a otras carteras, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas.