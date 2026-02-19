Gilead refuerza en el 51º Congreso de la AEEH su compromiso con la innovación y el diagnóstico en enfermedades hepáticas

Gilead Sciences ha participado en el 51.º Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), celebrado en Madrid, donde ha reafirmado su apoyo a los pacientes, los especialistas y la investigación en hepatología bajo el lema 'Cuenta conmigo, estamos y estaremos, juntos, frente a las enfermedades hepáticas'.

Durante el encuentro, la compañía puso el foco en la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz en hepatitis Delta (VHD), los retos en el abordaje de la colangitis biliar primaria (CBP) y las nuevas estrategias para mejorar el diagnóstico y la vinculación de pacientes con hepatitis virales al sistema sanitario.

La directora de la Unidad de Enfermedades Hepáticas de Gilead España y Portugal, Natalia Granados, destacó el "compromiso sólido y sostenido" de la compañía con la innovación en este ámbito, con el objetivo de favorecer el diagnóstico temprano y una atención más eficaz en patologías con importantes necesidades médicas no cubiertas, en colaboración con los distintos agentes del sistema sanitario.

Por su parte, el presidente de la AEEH, el doctor Rafael Bañares Cañizares, subrayó el compromiso conjunto de la sociedad científica y la compañía para impulsar el conocimiento y trasladar los avances en investigación a beneficios reales para la población.

ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS Y HEPATITIS VIRALES

En el marco del congreso, Gilead organizó un simposio centrado en la colangitis biliar primaria, una enfermedad hepática inmunomediada crónica que provoca la inflamación y destrucción progresiva de los pequeños conductos biliares intrahepáticos, pudiendo derivar en cirrosis o necesidad de trasplante si no se maneja adecuadamente. Aunque es poco frecuente, es la enfermedad hepática más común asociada a colestasis crónica en adultos y afecta principalmente a mujeres, con una proporción aproximada de nueve casos por cada hombre. Los expertos incidieron en la necesidad de avanzar no solo en la mejoría bioquímica sino también en el control sintomático, especialmente del prurito y la fatiga.

Asimismo, la compañía organizó la conferencia 'Abordaje diagnóstico y clínico de las hepatitis virales', alineada con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar estas infecciones como amenaza para la salud pública en 2030. Durante la sesión se recordó que el virus de la hepatitis B es el segundo carcinógeno más relevante a nivel mundial y que la coinfección con hepatitis Delta incrementa de forma significativa el riesgo de carcinoma hepatocelular. Según el registro de la AEEH, el 43% de los pacientes con hepatitis D presentaba cirrosis en el momento del diagnóstico.

Los especialistas insistieron en la necesidad de reforzar las estrategias de cribado y diagnóstico precoz, así como de mejorar los circuitos de vinculación asistencial, dado que aún existe un número relevante de pacientes no diagnosticados o en fases avanzadas de la enfermedad.

BECAS GILEAD-AEEH Y MICROELIMINACIÓN

Durante el congreso se entregó la 8.ª edición de las Becas Gilead-AEEH a Proyectos de Microeliminación en Hepatitis C y diagnóstico y vinculación al Sistema Nacional de Salud en pacientes con Hepatitis D. En esta convocatoria se impulsarán iniciativas en Islas Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Comunidad de Madrid.

Desde su lanzamiento en 2018, estas becas han financiado 90 proyectos en 16 comunidades autónomas, con una dotación superior a 2,2 millones de euros. En España se han tratado más de 172.000 pacientes con hepatitis C, aunque más del 30% presentaban enfermedad hepática avanzada en el momento del tratamiento, lo que evidencia la necesidad de continuar con estrategias de microeliminación que permitan diagnósticos más tempranos.

Con estas iniciativas, Gilead refuerza su apuesta por la innovación, la colaboración con la comunidad científica y la mejora del acceso al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas en España.