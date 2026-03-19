Ni desgaste ni artritis: la explicación médica al sonido de crujirse los nudillos

Crujirse los nudillos es un hábito común que genera opiniones opuestas: para algunos es relajante, para otros resulta molesto o incluso preocupante. Sin embargo, la evidencia científica es clara al respecto. Este gesto no provoca daño en los huesos ni en el cartílago y tampoco está relacionado con enfermedades como la artritis.

El sonido característico no proviene de un roce entre estructuras sólidas. Se produce por un fenómeno físico conocido como cavitación o tribonucleación. Al estirar o doblar el dedo, disminuye la presión dentro de la articulación, lo que provoca la formación de una burbuja de gas en el líquido sinovial. Ese cambio es el responsable del chasquido.

El origen del sonido: una burbuja de gas

Durante años se pensó que el crujido era consecuencia del desgaste o del choque entre huesos. Sin embargo, estudios con resonancia magnética han demostrado que no existe fricción dañina. Lo que ocurre es que los gases disueltos en el líquido sinovial, principalmente nitrógeno, se agrupan formando una burbuja cuando cambia la presión interna.

Este proceso es rápido y completamente normal. Tras el chasquido, el gas tarda unos 20 minutos en volver a disolverse, lo que explica por qué no se puede repetir inmediatamente en la misma articulación. No hay rotura ni deterioro estructural asociado a este mecanismo.

El mito de la artritis

La creencia de que crujirse los dedos provoca artritis ha sido transmitida durante generaciones, pero carece de base científica. Uno de los casos más conocidos es el del médico Donald L. Unger, quien durante décadas se crujió los nudillos de una sola mano mientras mantenía la otra como control. El resultado fue claro: no desarrolló artritis ni presentó diferencias entre ambas manos.

Investigaciones posteriores han confirmado esta conclusión. No existe relación entre este hábito y la aparición de artrosis o enfermedades articulares. Factores como la edad, la genética o el sobreuso de las articulaciones tienen un peso mucho mayor en el desarrollo de estas patologías.

¿Puede tener efectos a largo plazo?

Aunque no causa enfermedades degenerativas, crujirse los dedos de forma constante y repetitiva puede tener efectos leves. Algunos estudios han observado pequeñas variaciones en la fuerza de agarre o una ligera inflamación en personas que lo hacen con mucha frecuencia.

Estos cambios no suelen afectar a la funcionalidad de la mano ni limitan el movimiento. En algunos casos, incluso se ha detectado un leve engrosamiento del cartílago, interpretado como una adaptación al movimiento repetido, no como un daño.

Riesgos si se hace con fuerza

El gesto en sí es seguro, pero forzar la articulación de manera brusca puede provocar problemas poco frecuentes. En situaciones aisladas se han descrito lesiones como dislocaciones o daños en los tendones cuando se aplica demasiada presión.

También pueden aparecer pequeñas alteraciones en la piel en personas que lo hacen de forma compulsiva. Por eso, los especialistas recomiendan realizarlo con suavidad y evitar convertirlo en un hábito constante o nervioso.

Por qué produce alivio

Muchas personas sienten una sensación de alivio tras crujirse los dedos. Esto se debe a la estimulación de receptores nerviosos que provocan relajación muscular. Además, el aumento momentáneo del espacio en la articulación genera una percepción de mayor movilidad.

No existe un beneficio estructural real, pero sí un efecto subjetivo que puede ayudar a liberar tensión, especialmente en situaciones de estrés o tras mantener las manos en una misma posición durante mucho tiempo.

Cuándo conviene consultar

El crujido por sí solo no es motivo de preocupación. Sin embargo, sí es recomendable acudir a un profesional si aparece hinchazón, rigidez o pérdida de movilidad. Estos síntomas pueden indicar un problema distinto, como inflamación o sobrecarga articular.

También es importante prestar atención si el sonido se acompaña de bloqueos o molestias persistentes. En esos casos, una valoración médica permitirá descartar lesiones o enfermedades subyacentes.

Un hábito generalmente inofensivo

En la mayoría de las personas, crujirse los dedos es simplemente una costumbre sin consecuencias para la salud. No provoca artritis ni deterioro articular, y solo en casos de uso excesivo puede generar molestias leves.

La clave está en la moderación. Si se realiza sin dolor y sin forzar las articulaciones, no supone ningún riesgo. Más allá de la percepción social o del sonido que produce, se trata de un gesto que, desde el punto de vista médico, es seguro.