La verdad sobre el metabolismo: los mitos que te impiden adelgazar y lo que sí funciona

En el debate constante sobre dietas, ejercicio y control del peso, el metabolismo ocupa un lugar central. Se suele describir como la capacidad del cuerpo para transformar los alimentos en energía y quemar calorías, tanto en reposo como en actividad. Sin embargo, este concepto está rodeado de mitos y simplificaciones que distorsionan su verdadero funcionamiento.

Desde un punto de vista científico, el metabolismo es un conjunto de procesos bioquímicos esenciales para la vida. La energía que obtenemos de los alimentos no solo se utiliza para movernos, sino también para funciones básicas como respirar, mantener la temperatura corporal o el latido del corazón. Esta energía mínima necesaria se conoce como tasa metabólica basal (TMB), y representa aproximadamente el 70% del gasto energético diario.

La TMB está determinada por varios factores: la edad, el sexo, el tamaño corporal y, especialmente, la composición del cuerpo. En este sentido, no es tanto el peso lo que importa, sino la proporción entre masa muscular y grasa. El músculo es metabólicamente más activo, lo que significa que consume más energía incluso en reposo.

A pesar de esta base científica, el metabolismo sigue siendo uno de los conceptos más malinterpretados. Es habitual pensar que las personas delgadas tienen un metabolismo más rápido o que comer varias veces al día lo acelera. Sin embargo, no existe evidencia sólida que respalde estas ideas. La frecuencia de las comidas no modifica de forma significativa el gasto energético; lo relevante es la cantidad total de calorías y la calidad de los nutrientes.

Tampoco es cierto que el metabolismo quede determinado de forma inmutable por la genética. Aunque los genes influyen en la eficiencia metabólica, el estilo de vida juega un papel clave en cómo se expresa esa predisposición. Factores como la alimentación, la actividad física o el descanso pueden modificar el comportamiento metabólico.

Mitos comunes: lo que no funciona

Entre las creencias más extendidas está la idea de que ciertos alimentos "queman grasa". Productos como el té verde, el picante o el agua fría pueden tener un efecto termogénico leve, pero su impacto en la pérdida de peso es mínimo. Del mismo modo, saltarse comidas o eliminar los carbohidratos por la noche no acelera el metabolismo ni garantiza resultados sostenibles.

Otro mito frecuente es que el metabolismo se ralentiza drásticamente con la edad. En realidad, se mantiene relativamente estable durante gran parte de la vida adulta. Lo que sí cambia es la masa muscular, que tiende a disminuir con el sedentarismo, afectando indirectamente al gasto energético.

NEAT: el acelerador invisible

Más allá del ejercicio estructurado, existe un factor clave conocido como NEAT (actividad no asociada al ejercicio). Incluye todos los movimientos cotidianos: caminar, subir escaleras o incluso gesticular. Este tipo de actividad puede marcar una gran diferencia en el gasto calórico diario, llegando a superar el impacto de una sesión puntual de gimnasio.

Las personas más activas en su día a día suelen quemar muchas más calorías sin necesidad de entrenamientos intensos. Por eso, pequeños cambios en la rutina pueden tener efectos acumulativos importantes sobre el metabolismo.

¿Se puede acelerar realmente?

La idea de "acelerar" el metabolismo no es del todo precisa. Más que activarlo, lo que se puede hacer es optimizarlo. La estrategia más efectiva consiste en aumentar la masa muscular mediante entrenamiento de fuerza. Al desarrollar músculo, el cuerpo necesita más energía incluso en reposo, lo que eleva el gasto basal de forma sostenida.

Otro factor relevante es la alimentación, especialmente el consumo de proteínas. Este macronutriente requiere más energía para su digestión, lo que incrementa ligeramente el gasto calórico. Además, dormir bien es fundamental, ya que la falta de descanso altera las hormonas que regulan el apetito y el metabolismo.

Genética: punto de partida, no destino

La genética establece una base, pero no determina por completo el resultado. Algunas personas pueden tener una predisposición a quemar más energía o a almacenar grasa con mayor facilidad, pero estas diferencias no son inamovibles. La composición corporal y el nivel de actividad son factores mucho más decisivos y, además, modificables.

En la mayoría de los casos, un metabolismo "lento" no es el problema real. Lo que suele ocurrir es una combinación de sedentarismo, hábitos poco saludables o dietas restrictivas que hacen que el cuerpo reduzca su gasto energético como mecanismo de adaptación.

En definitiva, no existen atajos ni soluciones milagro. El metabolismo responde a las demandas del organismo. Cuanto más activo es el cuerpo y mayor es su masa muscular, más eficiente será en el uso de la energía. La clave no está en buscar trucos, sino en construir hábitos sostenibles que favorezcan un equilibrio a largo plazo.