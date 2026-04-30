Mentes de menores hackeadas

Profesionales de diversos ámbitos sanitarios firman un documento conjunto para advertir acerca de los daños que conlleva la exposición a los entornos digitales durante la infancia y la adolescencia. Bajo el título "Protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales", el texto argumenta que ningún menor de seis años debería manejar este tipo de dispositivos y también establece un tiempo máximo recomendable de una hora al día tutelada para menores de entre 6 y 12 años.

Dicho estudio, que expone 70 pruebas de los perjuicios que producen las pantallas, ha sido coordinado por la Plataforma Control Z con el respaldo de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) y el Consejo General de la Psicología de España (COP), entre otras entidades.

El Dr. Julio Álvarez Pitti, coordinador del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, alude a los trastornos del sueño derivados del uso de pantallas afectando a menores que "duermen pocas horas, disminuye su rendimiento escolar al día siguiente, están más irascibles y no se relacionan bien con otros niños", lo cual genera "problemas de bajo nivel educativo y de relación con los demás". Confirma que el gran número de afectados se traduce en "una generación de personas con menor nivel y con menores capacidades de relacionarse con el prójimo, de tolerancia a la frustración, de atención, e incluso con problemas de obesidad". Además, insiste en que más allá del contenido visualizado por niños y adolescentes, posiblemente no controlado, "el mero hecho estar delante de una pantalla y no estar haciendo lo que es natural para un ser humano, les está haciendo daño".

Álvarez Pitti también ha recordado el Plan Digital Familiar en el que "damos consejos de cómo gestionar el uso de pantallas para que no sean un problema". Se trata de un conjunto de pautas dirigidas a que las familias gestionen el mundo digital sus casas para disminuir los riesgos físicos, mentales y sociales de la tecnología en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta.

El mayor hackeo de las mentes de la historia

Diversas voces de los sectores implicados en el estudio alertan de que en sus consultas se empieza a ver una importante dependencia emocional en los adolescentes respecto a la Inteligencia Artificial. Algo que califican como el mayor hackeo de de la historia de las mentes de nuestros niños.

El texto "Protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales" afirma literalmente que «tras la revisión de la literatura y la reformulación del debate sobre el impacto de los entornos digitales en la infancia y adolescencia, la evidencia reciente permite afirmar, con un grado razonable de consenso científico, que determinados usos, contenidos y diseños digitales contribuyen casualmente, al menos en parte, a resultados adversos en la salud mental, el sueño, el neurodesarrollo, la autorregulación emocional y la seguridad de los menores de edad».

Entre sus postulados, el documento recoge que «las trayectorias de uso adictivo de redes sociales, móviles y videojuegos predicen ideación suicida, conducta suicida y peor salud mental».