'La Tribu del Respeto' contra el acoso escolar

La Dra. Lucía Galán Bertrand, socia fundadora y directora del Centro Creciendo, expone en 'La Tribu del Respeto' unas serie de herramientas útiles para transformar las aulas en espacios más seguros y humanos.

Editado por Timun Mas, la trama de 'La Tribu del Respeto' se desarrolla en el colegio de los protagonistas Lola y Toni, en el que todos los niños son únicos, aunque ser diferente no siempre resulte fácil. Un día, una burla inesperada desencadena un malestar generalizado. Es en dicho momento cuando, ayudados por su profe Marta, fundan la Tribu del Respeto. Gracias a esta iniciativa, todos comienzan a mirarse con otros ojos y, al descubrir el valor de la empatía, la situación empieza a mejorar.

La Dra. Galán, autora de 7 libros y 10 cuentos infantiles y madre de dos hijos adolescentes, entrevistada en el programa Km0 de esRadio, indica que debemos ser conscientes de que "muchos niños que acosan responden a un déficit muy importante en su autoestima, por lo que utilizan ese sentirse superiores a través de la violencia o la violencia verbal para aumentar su ego y mejorar dicha autoestima de forma completamente disfuncional". Por eso, la pediatra con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, considera importante recordar a los alumnos, a los padres y a los profesores que resulta clave "recibir comentarios positivos" para revertir tales dinámicas en ese perfil de niños que "están acostumbrados a recibir únicamente castigos y palabras negativas hacia su forma de ser".

Atención a los indicios de abuso

Respecto a las señales de alerta que pueden revelar que un alumno está teniendo problemas de bullying, la Dra. Galán indica que "el 85% de los dolores abdominales que vemos en la consulta tienen un origen emocional". Además, enumera otros signos preocupantes como el aislamiento, la bajada repentina del rendimiento escolar, los desórdenes alimentarios o la irritabilidad.