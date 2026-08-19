El 'elixir' de la piel para mantenerla hidratada y cuidada durante todo el año

La piel está expuesta durante todo el año a factores que pueden afectar a su hidratación y estado. Sobre cómo mantenerla y qué papel pueden desempeñar los cuidados desde dentro habló el programa Es Salud de esRadio con Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural.

El cuidado de la piel no se limita a las cremas. La hidratación, la alimentación, los factores ambientales y los cambios asociados a la edad forman parte de las cuestiones que conviene tener en cuenta. Durante el programa, González explicó las diferencias entre el cuidado tópico y la suplementación oral y repasó algunas recomendaciones relacionadas con la sequedad y el envejecimiento cutáneo.

La piel también se cuida desde dentro

Según explicó González, la suplementación oral permite que los principios activos se distribuyan por el organismo después de su absorción intestinal, mientras que la aplicación tópica actúa directamente sobre la piel. "Cuando tú haces una suplementación por vía oral, tú le estás dando más potencia", afirmó.

El experto planteó que ambas vías pueden complementarse cuando se busca actuar sobre diferentes aspectos de la piel. En su explicación distinguió entre las distintas capas y las necesidades asociadas a cada una.

Para la sequedad, se refirió a la capa más profunda y al papel de los ácidos grasos omega-7. En este contexto mencionó Oleomega 7 como complemento alimenticio utilizado dentro de este enfoque.

El Bio-Oil Aceite de Argán, por su parte, se emplea habitualmente en cosmética por su contenido en componentes lipídicos y puede formar parte de los cuidados tópicos destinados a mantener la piel acondicionada.

La aplicación externa y el aporte desde dentro no tienen por qué plantearse como opciones excluyentes. "Lo tópico aporta, pero cuando hablamos de antienvejecimiento tenemos elementos para trabajar sobre la piel", explicó González durante el programa.

Sol, cloro y calefacción

Las necesidades de la piel pueden cambiar a lo largo del año. En verano, la exposición solar y el contacto con el cloro de las piscinas forman parte de los factors ambientales que pueden afectar a su estado. Después, con la llegada del otoño y el invierno, los ambientes secos y la calefacción introducen nuevas condiciones.

"Estamos casi siempre durante todo el año sometiendo a la piel a un estrés", señaló González, que destacó la importancia de mantener unas determinadas reservas nutricionales.

El cuidado, por tanto, no debería concentrarse únicamente en los momentos en los que aparece sequedad. Una alimentación adecuada, hidratación y una rutina de cuidado tópico forman parte de las medidas habituales para mantener la piel en buenas condiciones.

En el programa también se habló de complementos alimenticios destinados a cubrir diferentes necesidades. Para el sostén y el relleno de la piel, González mencionó Colacell Platinum, mientras que Colacell Antiox apareció como otra de las opciones planteadas para mantener este cuidado de forma continuada.

El envejecimiento afecta a distintos tipos de células

Otro de los puntos abordados fue el envejecimiento de la piel y el papel de algunas de sus células. Los melanocitos participan en la producción de melanina; los queratinocitos forman parte de la epidermis y los fibroblastos intervienen en la producción de componentes de la matriz extracelular.

González explicó que estos procesos no pueden modificarse de manera inmediata y que el cuidado de la piel requiere continuidad. "Esto no lo podemos lograr de un día para otro", afirmó.

En relación con la senescencia celular, durante el programa se mencionó Vitanano Senolitic fisetina, dentro de una estrategia orientada a actuar sobre las células envejecidas. La recomendación se planteó como parte de un abordaje más amplio y no como una solución aislada.

La exposición solar también requiere especial atención. La protección frente a la radiación ultravioleta constituye una de las medidas habituales para reducir el daño asociado a una exposición excesiva, especialmente durante los meses de mayor insolación.

El intestino también aparece en el cuidado de la piel

La emisión abordó además la relación entre el aparato digestivo y el estado general del organismo. El estrés, la alimentación y determinadas alteraciones digestivas pueden acompañarse de síntomas como la hinchazón abdominal.

Ante estas molestias, González incidió en la necesidad de observar la alimentación y los hábitos de vida y, cuando los síntomas persisten, valorar su origen con un profesional sanitario.

También se habló de la llamada inflamación de bajo grado y de diferentes factores relacionados con ella. En este punto, el experto destacó la importancia de mantener una alimentación adecuada y realizar actividad física.

Dentro de las recomendaciones de complementos alimenticios realizadas durante el programa, mencionó Gastroenzym, por su aporte de enzimas digestivas, y Simbioline megaflora, relacionado con la flora intestinal.

La alimentación también ocupa un papel relevante en este planteamiento. González señaló el interés de reducir el protagonismo de alimentos altamente refinados y ultraprocesados y garantizar el aporte de nutrientes esenciales.

El cuidado de la piel, por tanto, reúne diferentes factores: desde lo que se aplica directamente sobre ella hasta la alimentación, los hábitos de vida, la exposición ambiental y los cambios que acompañan al envejecimiento.