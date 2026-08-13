El error que cometes a diario al elegir tu gel de ducha

La piel no es solo una cuestión estética. Es una de las principales barreras de defensa del organismo y está expuesta continuamente al entorno. En verano, además, el calor, el sudor y los cambios de rutina hacen que prestar atención a su cuidado resulte especialmente importante. En este contexto, la elección del gel de ducha también puede formar parte de una rutina respetuosa con la piel.

En Es Salud, de esRadio, Lucía Prieto y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, hablaron de la importancia de cuidar la piel desde la higiene diaria y presentaron la línea de geles Mediterráneos, formulados con más de un 98% de ingredientes naturales.

La piel es mucho más que una cuestión estética

Durante el programa, González recordó que la piel suele asociarse principalmente con la apariencia, aunque desempeña una función fundamental como protección frente al exterior. "La piel es la primera barrera de defensa del organismo", explicó. Por ello, señaló que los productos que se utilizan habitualmente sobre ella deberían tener en cuenta esa función y no elegirse únicamente por el aspecto del envase o por el aroma.

La higiene forma parte de esas rutinas cotidianas. Ducharse es una actividad habitual y el gel entra en contacto directamente con la piel, por lo que su formulación puede ser uno de los aspectos que conviene valorar.

En este sentido, González defendió la utilización de ingredientes que contribuyan a mantener la barrera cutánea. Entre los componentes que mencionó durante el programa están las proteínas de la avena y de la leche, además de la rosa mosqueta y el aceite de oliva.

Más de un 98% de ingredientes naturales

Es precisamente en este punto donde aparecen los geles Mediterraneus, una línea de productos de higiene corporal que, según explicó González, cuenta con más de un 98% de ingredientes naturales.

La gama busca combinar la limpieza diaria con ingredientes de origen natural y aromas inspirados en productos del Mediterráneo. Durante la conversación se mencionaron referencias como el higo, la granada, el aceite de oliva y la bergamota.

El aceite de coco también forma parte de la composición citada durante el programa como tensioactivo natural. La formulación incorpora además ingredientes como la rosa mosqueta y el aceite de oliva, relacionados por González con el cuidado de la piel.

La idea, según explicó, es que el producto no se limite a limpiar, sino que sea respetuoso con la piel durante un uso frecuente. "Lo importante es que tú mantengas una nutrición más lógica", señaló al hablar de la elección de productos para el cuidado corporal.

El verano pone a prueba la piel

Las necesidades de la piel pueden cambiar durante los meses de verano. El calor incrementa la sudoración y la exposición al exterior es mayor, mientras que las vacaciones suelen alterar los horarios y las rutinas habituales.

Por eso, mantener una higiene adecuada y prestar atención a la hidratación son aspectos que adquieren especial relevancia. La piel debe afrontar diariamente el contacto con el sudor, el polvo, el agua y otros factores ambientales.

En este escenario, los geles de baño Mediterraneus buscan ofrecer una alternativa basada en ingredientes naturales. Su composición, con más de un 98% de estos ingredientes, es una de las características destacadas durante el programa.

Además, los distintos aromas pretenden incorporar un componente sensorial a la ducha. El gel de higo, por ejemplo, fue uno de los productos mencionados expresamente por González, que explicó que esta referencia ha sido seleccionada para su presencia en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Cuidar la piel también implica elegir bien

La elección de un producto de higiene puede parecer una decisión menor, pero forma parte de una rutina que se repite a diario. Por eso, González recomendó no dejarse llevar únicamente por cuestiones como el diseño o el olor. "No porque el envase sea bonito, no porque el olor te llame la atención", afirmó. A su juicio, también es necesario fijarse en la composición y en el respeto hacia la piel.

Los geles Mediterraneus plantean precisamente esta combinación entre una elevada proporción de ingredientes naturales, limpieza y aromas. La línea incluye diferentes opciones para quienes buscan incorporar este tipo de formulaciones a su higiene diaria.

La propuesta también presta atención a la experiencia de uso. La granada, el aceite de oliva, la bergamota o el higo permiten diferenciar las distintas referencias por sus aromas, sin abandonar el planteamiento de utilizar ingredientes de origen natural.

Una rutina de cuidado más allá del espejo

El cuidado de la piel no termina en aquello que vemos frente al espejo. Durante el programa también se explicó que la piel está formada por diferentes capas y que cada una tiene características y necesidades distintas.

González hizo referencia a estructuras como el tejido adiposo, el colágeno y la elastina para explicar que el cuidado cutáneo puede abordarse desde diferentes perspectivas. En este punto mencionó también productos de suplementación como Oleomega 7, Colacell Platinum y Dermisol, aunque el cuidado externo sigue teniendo su espacio dentro de la rutina.

Los geles de baño forman parte precisamente de ese primer contacto diario con la piel. Elegir una fórmula con una elevada proporción de ingredientes naturales puede ser una forma de prestar atención a ese momento cotidiano.

En definitiva, la propuesta de Mediterráneos combina la higiene diaria con una formulación que apuesta por ingredientes naturales y aromas inspirados en el Mediterráneo, con el objetivo de convertir la ducha en un momento más de cuidado de la piel.